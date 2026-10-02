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基隆大火童子瑋批市政失能 謝國樑陣營反指「神隱」

中央社／ 基隆2日電

基隆市日前大火，民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋今天批評市政失能，市府事前管理失靈、事後震怒開罰，市長謝國樑該如何負責。謝國樑陣營表示，童子瑋在關鍵時刻「神隱」，受檢視就逃避。

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基隆市天外天焚化廠暫置場堆放約1700床廢棄彈簧床，9月30日下午1時許起火燃燒，火勢猛烈，廠商拆床作業人員一度受困火場，消防人員歷經逾14小時搶救，終於在1日凌晨4時許撲滅。

童子瑋表示，廠商的責任當然要查，但環保局長要不要負起責任，市長的責任又在哪裡。基隆近期多起重大市政問題，都出現「事前管理失靈、出事後震怒開罰」，早在5月已有議員公開要求環保局處理廢床墊，市府到底做了哪些改善。

童子瑋說，這場火災也暴露現場缺乏可直接使用的水源等消防條件問題，須從山下建立水線，並由基隆港消防、新北及台北支援水庫車，對於長期堆放大量易燃廢棄物場所，市府是否做過火災風險評估、盤點消防水源與規劃緊急應變措施，應完整交代，而非推給中央的直升機沒來救災。

童子瑋指出，「我到了現場，你們說我作秀；我沒有出現，你們又說我失蹤」，遇到重大災害，政治人物不應把焦點放在彼此口水。市民需要的不是互相甩鍋，而是有效率、有擔當，願意對管理疏失負責的市府。

謝國樑競選辦公室發言人謝若彤表示，童子瑋競選團隊仍未回答火災當天下午，童子瑋為何沒有回議會主持會議，及火災發生後做了哪些關心與協助，根本就是避重就輕。

謝若彤說，市民要選的是負責任、肯扛事的市長，而不是關鍵時刻「神隱」、不上班，把分內工作丟給別人，一旦受到檢視就逃避問題的人。請童子瑋正面回答，向市民說清楚。

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