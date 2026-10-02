桃園拜廟替黃世杰拉票 賴清德：國會讓我過半、經濟會更好

賴清德總統今天上午到桃園參香拜廟，祈求神明保佑民進黨桃園市長參選人黃世杰高票當選，過程也提及自己因民進黨立法院席次未過半，執政有阻礙，「如果過半，國家經濟會更好」，因此希望綠營議員人選也都當選，成為黃世杰在桃園執政的助力。

賴清德總統今天上午先赴林口長庚參加「長庚醫學周」活動，隨後便趕往龜山區顯應祖師廟，現場聚集200多人夾道歡迎，有人抱著2歲孫子高喊「總統好」，也有高齡107歲婦人坐輪椅出席。賴見老婦盛裝出席，連連稱讚對方漂亮，還誇婦人的衣服不輸台北市長參選人沈伯洋的花襯衫，引起現場陣陣笑聲。

賴清德向神明許了三個願望，一是國泰民安、風調雨順，二是人民四時無災、八節有慶，最後一個就是希望黃世杰高票當選。他表示，顯應祖師的名字叫黃慧勝，代表「黃會勝」，相信這個願望定能實現。

賴清德致詞時提及中央多項福利政策，包括0到6歲國家養、0到18歲成長津貼及明年普發AI紅利每人一萬元，問民眾「這樣有歡喜嗎」，現場隨即響起一片「有喔」。

賴清德表示，黃世杰的優秀大家都知道，他不用多提，希望大家幫忙，讓黃高票當選，但執政需要人幫忙，不然會像他一樣很辛苦。

「立法院如果讓我過半，經濟會更好、」話鋒一轉，賴清德提到民進黨立院席次未過半，預算拖了一年多，8月才過關，如果預算早通過，建設趕快做，經濟就會更好，希望他的遭遇不要發生在黃世杰身上，盼黃世杰高票當選，民進黨議員人選全壘打。

賴清德總統（左）今天到桃園拜廟，替民進黨桃園市長參選人黃世杰拉票，沿途民眾夾道歡迎。記者陳俊智／攝影