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家族土地爭議延燒 徐欣瑩團隊喊話鄭朝方：縣民要真相

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方角逐縣長。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方角逐縣長。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長選戰持續升溫，藍綠再為土地爭議交鋒。國民黨參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠今批，民進黨參選人鄭朝方家族土地爭議接連不斷，鄭卻屢屢迴避問題、「已讀不回、已讀亂回」，要求正面說明家族是否涉及土地開發及變更，讓縣民知道真相。

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徐維遠指出，報導直指鄭朝方父親鄭永金及其家族成員涉及竹東五指山「神去村」18萬坪土地變更為殯葬用地及營建土資場，鄭朝方本人也出席相關餐敘，開發利益甚至高達250億元等。

徐維遠說，面對涉及重大公共利益及家族土地利益的爭議，鄭朝方身為未來可能主導土地審查及變更的縣長參選人，應該把事情說清楚、講明白。

徐維遠表示，從早先外界質疑鄭朝方競選金流模糊不清、鄭朝方家族竹東的農舍違建、「至善莊園」一地兩賣、高價出售農牧用地，到此次針對「神去村」企圖變更為殯葬用地等，種種質疑都牽涉鄭家的重大土地開發利益。

徐維遠說，新竹縣民眾已經有所擔憂，鄭朝方家族牽涉外人難以窺探的土地利益糾葛，若鄭朝方當選新竹縣長，是否會為家族利益大開方便之門？「這不是來自競爭對手的提問，而是全體新竹縣民都想知道的真相。」

徐維遠強調，外界對鄭朝方家族土地利益質疑，動輒牽涉數億甚至數百億元暴利，對於新竹縣年輕人而言，努力幾輩子也無法達到，這種相對剝奪感，深深烙印在青年心中。

徐維遠表示，究竟相關指控是否屬實，鄭朝方作為縣長參選人，本來就該開誠布公，清楚解答縣民的疑問並接受外界檢驗，而不是屢屢遇到爭議就閃躲迴避，或是兩手一攤說「不是我的權責」以虛應故事。

徐維遠說：「縣民絕對有權利知道，究竟鄭朝方和其父親鄭永金有沒有和財團合作開發土地？究竟鄭朝方及其家族有沒有和財團合作企圖將遊憩用地變更為殯葬用地和土資場？究竟鄭朝方及其家族有沒有向新竹縣政府針對土地變更進行關切？」

徐維遠強調，土地爭議牽涉公共利益，也關係縣民對未來縣政的信任，縣民要的不是一場表演，而是一個面對問題、說清楚、負責任的縣長。

國民黨參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠要求鄭朝方正面說明家族是否涉及土地開發及變更，讓縣民知道真相。圖／徐欣瑩競選團隊提供
國民黨參選人徐欣瑩競辦發言人徐維遠要求鄭朝方正面說明家族是否涉及土地開發及變更，讓縣民知道真相。圖／徐欣瑩競選團隊提供

徐欣瑩 鄭朝方 土地 2026九合一選舉

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