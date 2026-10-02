影／江啟臣發布首支CF宣告「我準備好了」 領航台中黃金十年

國民黨台中市長參選人江啟臣今日發表首支競選形象影片，以「我準備好了・啟程的號角」為主軸，宣告將帶領台中大步邁向下一個「黃金十年」。江啟臣表示，他已做好準備，將過去15年從地方到中央、從國會到國際的深厚歷練，轉化為推動市政躍升的動能，盼將台中打造成具全球競爭力的「國際旗艦城」。

江啟臣首支競選形象影片，片長近兩分鐘走訪台中各區，細膩勾勒出山、海、屯、市的多元壯闊風貌，競選團隊副主委、立委廖偉翔與黃健豪也聯袂出席力挺。

江啟臣表示，他2011年回台中參選，在地方服務超過15年，2018年參選台中市長初選，當年雖未能出線，但「退後一步，反而看得更遠」。他說，這段沉澱讓他不再局限於單一選區視角，而是站在全台中的宏觀格局思考未來，奠基過去「宜居城市」的厚實基礎，他提出「12345台中更幸福」施政藍圖，致力引領台中接軌世界一流都會。

影片中兩度聚焦凝神下圍棋的畫面，成為視覺亮點。江啟臣說，圍棋象徵著縝密的戰略布局與大局思維，城市發展宛如棋局博弈，唯有深諳自身優勢並掌握全球脈動，方能在競爭浪潮中搶占制高點。他期許自己以國家戰略的高度，替大台中精準落子每一步棋，全面驅動產業創新升級、傾聽勞工基層心聲、擴大現代服務業能量，並打造能讓青年無後顧之憂留鄉深耕、實現夢想的宜居舞台。

黃健豪風趣提到片中品嘗炒麵的日常鏡頭，笑稱將台中在地最具代表性的「東泉」與「源美」辣椒醬融合搭配，正是「包容不對立」的展現，這就是最道地的台中味。

廖偉翔強調，台中從過去的「文化城」，蛻變為盧秀燕市長施政下的「幸福城」，此時此刻正是由具備國際宏觀格局的江啟臣棒棒相傳，引領台中昂首邁向「國際旗艦城」的最佳時機。

至於競爭對手何欣純近期頻進攻江啟臣豐原山城本命區，江啟臣說，豐原山城是他的故鄉，鄉親很清楚過去15年來他的服務，歡迎所有好朋友到山城。他會繼續到每個區域與角落傾聽民眾意見，充分告訴大家台中的願景與未來施政方向，未來擔任市長，「讓大台中29區都是我的本命區、責任區，各區都均衡發展」。