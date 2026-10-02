藍營批沈伯洋昔喊校園篩毒是「噁爛的事」 還把毒品當藥品

民進黨台北市長參選人沈伯洋今發表教育政策，拋出校園安全「反毒四招」。國民黨議員楊植斗質疑，沈曾宣傳把毒品和藥品畫上等號，更指新北市校園篩毒是噁爛的事，如今卻說要反毒、校園篩檢，他喊話沈伯洋不要問A答B。

沈伯洋上午在「教育有溫暖，孩子好未來」教育政策發表會點出校園安全，他提出實施「反毒四招」，包含斷來源、升級生活技能課程、導入篩檢、簡短處遇及轉介治療（SBIRT）醫療化轉介，並以司法為輔。

楊植斗在臉書指出，沈伯洋「反毒四招」聽起來很正常，但他記性比較好。2014年沈伯洋用筆名「撲馬」在想想論壇寫了一篇文章，沈宣傳「把毒品和藥品劃上等號吧！」並倡議台灣可以「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。那年新北市想在學生健檢時篩檢毒品，保護孩子，沈伯洋卻大聲反對，說這是「噁爛的事」。

他質疑沈伯洋，罵校園篩毒噁爛的人，今天說要在校園做篩檢；主張提供吸毒者毒品的人，今天說要反毒。

楊植斗三問沈伯洋，「毒品等於藥品，你現在還這樣認為嗎？」「提供吸毒者毒品，你現在還主張嗎？」「校園篩毒，到底是噁爛，還是政策？」

沈伯洋2014年以「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」為題發文，認為毒品問題可以三政策來做，「A.毒品非法化，抓起來鞭就對了」、「B.將毒品除罪化，對有毒癮者予以協助，並對毒品管制」、「C.尋找吸毒的社會原因，減少吸毒的個人動機，然後予以協助。」

他指出，「新北市想要做的是比A政策更噁爛的事，原本刑罰化（A政策）會造成的階級差異至少要等到刑罰系統開始啟動才會開始，現在新北市的想法卻是想要提前在學校就開始做出差異化......如果B政策的除罪化對某些人過於偏激，台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助吧？」

沈伯洋說，「針對毒品的話語，我們也可以抵抗。首先，把毒品和藥品劃上等號吧！如果能夠正視毒品只是藥（Drugs），我們就可以更深入去解決這個用藥背後的利益與階級的糾葛，我們要宣戰的對象，不是「用藥者」，而是針對用藥者為何選擇（或被迫使用）某些藥品的原因做出檢討，並使用積極管制的方式達到用藥的安全與平衡。」