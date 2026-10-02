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竹北選戰拚生活政見 曾聖凱提三大行動

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱再推政見，提出「竹北好發展」三大行動。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱再推政見，提出「竹北好發展」三大行動。圖／曾聖凱團隊提供

民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱再推政見，提出「竹北好發展」三大行動，鎖定市民日常生活、在地市場商圈及31里公共服務，主張推動城市生活支持、市場商圈共榮，以及文化、運動與閱讀巡迴31里，讓城市資源走進社區，也把人潮帶進商圈。

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曾聖凱表示，竹北持續快速發展，下一階段市政除了持續推動建設，更要有效串聯城市資源，同步關注市民生活便利、在地店家發展，以及公共服務能否深入各里，讓城市進步成果由更多市民共享。

在「城市生活支持服務」方面，曾聖凱主張，市公所應從市民日常需求出發，整合既有公共空間、生活資訊及相關服務資源，降低市民取得服務的距離與時間，讓不同年齡及生活型態的市民，都能更便利使用城市資源。

針對市場與商圈發展，曾聖凱表示，傳統市場、在地商圈及特色店家是竹北生活重要一環，未來將透過活動串聯、城市行銷及在地特色推廣，增加市場與商圈曝光，並讓公共活動帶來的人潮進一步走進街區與店家，帶動在地消費。

曾聖凱也提出「文化、運動與閱讀巡迴31里」，將依各社區特色與需求規畫活動，把相關資源送進各里，讓市民不必跨區參加大型活動，在自己的生活圈就能接觸文化、閱讀及運動資源。

曾聖凱強調，竹北發展應讓各地區共享成果，未來將從「支持生活、帶動商圈、服務進里」三方向推進，把市場、商圈、社區與公共服務串聯起來，「讓資源走出去、人潮走進來」，讓31里都能分享城市發展成果。

民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱再推政見，提出「竹北好發展」三大行動。圖／曾聖凱團隊提供
民進黨新竹縣竹北市長參選人曾聖凱再推政見，提出「竹北好發展」三大行動。圖／曾聖凱團隊提供

竹北 政見 民進黨 2026九合一選舉

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