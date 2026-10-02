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沈伯洋酸若辦亞運不能讓選手拉肚子 蔣萬安：嘲諷的態度並不公平

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨指出，台北若要辦亞運類似的大型賽事，不能讓選手拉肚子，被認為在嘲諷北市近日的食安議題。對此，蔣萬安上午受訪指出，用這樣嘲諷的態度，對在第一線所有的人員、家長、志工非常不公平。

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蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪指出，台北市政府在過去這幾年舉辦各項國際的體育賽事，特別在大巨蛋完工啟用後，也成功爭取到2027年世界棒球12強賽事，後年2028年成功爭取到洛杉磯奧運棒球最終資格賽的主辦權，這些都是在大巨蛋完工啟用以後，成功爭取到國際賽事，也用實際的行動來展現對於舉辦國際體育賽事的決心與願景。

蔣萬安說，很可惜，沈伯洋卻說要舉辦大型賽事必須要大型場館，但這些不就是現在台北市的建設嗎？然後沈又嘲諷食安的議題。

針對食安，蔣萬安說，還是必須要強調，市府到金華國中去看午餐供應委員會，還有家長在做營養午餐把關，不是只有檢測鹹度，而是總共6個項目在把關。

他說，金華國中已經連續10年依標準流程，就是為了守護孩子的健康，沈伯洋現在卻用這樣嘲諷的態度，對在第一線所有的人員、家長、志工非常的不公平。

另外，蔣萬安回應民族國小的營養午餐食物中毒事件時，曾說有700多位學生只有9位不適，被質疑有點冷血。蔣萬安說，其實就是還原整個案件的發生經過。

蔣萬安表示，其實醫師也初步判斷，並不能排除諾羅病毒的可能性。而且在這幾位學生身體不適的學生當中，有一位也是吃素食的，為慎重起見，也到學校第一時間把檢體送驗，現在就是靜待最後檢驗科學的數據結果。

亞運 沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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