新竹縣長選戰再掀戰火！吳子嘉再爆鄭家土開爭議 點名賴總統回應

美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚再爆竹東「神去村」土地爭議，指民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族疑涉18萬坪土地變更，利益估達250億元，認為爭議涉及土地開發、政商關係及國土環境，並點名賴清德總統回應；鄭朝方團隊則駁斥是抹黑潑髒水的假訊息。

吳子嘉昨晚在網路節目「董事長開講」中指出，神去村位於竹東五指山區，原規畫作為觀光、度假遊憩用途，但鄭朝方家族與葉國一陣營疑曾尋求將土地變更為殯葬用地及營建土資場，背後涉及龐大開發利益。

吳子嘉引述相關媒體報導及通訊紀錄表示，相關開發案涉及約18萬坪土地，若順利完成變更，預估利益可能達250億，但計畫推動過程並未獲新竹縣長楊文科支持。他並稱，楊文科當時拒絕相關土地變更要求。

吳子嘉另將神去村爭議與鄭家先前土地交易連結，指鄭朝方家族過去曾將竹東鎮上館段農牧用地，以總價約3億595萬元出售給葉國一之子葉力誠，成交價格遭質疑高於周邊行情。

吳子嘉指出，關鍵時間點落在2023年3月至4月間，當時已擔任竹北市長的鄭朝方，與父親、新竹縣前縣長鄭永金，以及哥哥、新竹縣議員鄭朝鐘，曾與葉國一在竹北飯店餐敘，楊文科也受邀與會；吳指控，席間曾談及神去村土地變更殯葬用地方案。

除土地開發爭議外，吳子嘉也指控，隨相關內情曝光，鄭朝方家族還疑似找黑道施壓掌握內情的吹哨者。吳子嘉要求鄭朝方針對土地交易、神去村開發及相關指控對外說明，也呼籲民進黨主席賴清德總統回應。他認為，相關爭議涉及地方土地開發、政商關係及國土環境等議題，應向社會釐清。

對此鄭朝方辦公室發言人蘇愛婷昨表示，「神去村」與鄭家毫無關係，就是千篇一律抹黑潑髒水的假訊息，後續將再對外說明。