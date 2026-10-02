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出席更生少年特展 沈伯洋：政府責任也很重要

中央社／ 台北2日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天出席更生少年關懷協會特展開幕記者會時表示，協助更生少年需要完善流程與制度，而更生少年關懷協會是重要的「綠洲」，且政府責任也很重要。

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沈伯洋上午出席更生少年關懷協會舉辦的2026年度特展開幕記者會，依協會新聞資料，成立30多年的更生少年關懷協會長期透過社工陪伴、教育支持、司法協助與職業培力，陪伴少年在一次挫折重新認識自己，並找回對生命的信任。

沈伯洋抵達會場時，先了解特展展出內容，他看展後致詞表示，這是非常重要的策展，可讓社會更認識更生少年，且協助這些少年需要非常完善的流程跟制度。

沈伯洋說，協助更生少年包含安置、觀護所、矯正學校等，但在少年離開相關處所後才是最艱難，如他先前在犯罪學研究所時感受到，前面相關流程都有做到，但後面未接住少年也沒用，因此「綠洲」很重要，而更生少年關懷協會就是非常重要的「綠洲」。

沈伯洋表示，要透過制度鼓勵增加這些「綠洲」，讓少年從相關處所離開後能夠被接住，但要規劃整套的流程其實也是非常艱難。

沈伯洋提到過去協助個案的過程時說，先前為協助個案，特別用塔羅牌算命的方式與個案溝通，認為過程其實是非常艱難，更別說之後接住少年時需要更多完善的制度，因此政府的責任也是非常重要，更希望外界可多贊助協會，進而協助更多的更生少年。

更生少年關懷協會舉辦「人生一翻賞」2026年度特展，從今天至4日在華山1914文化創意產業園區的中2館展出。

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