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沈伯洋拋家長自費加價 藍營轟：隔壁同學多一塊肉怎麼解釋？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨北市議員楊植斗。聯合報系資料照
國民黨北市議員楊植斗。聯合報系資料照

民進黨台北市長參選人沈伯洋今發表教育政策，也針對營養午餐政策提出保留家長自費加價的彈性。國民黨議員楊植斗質疑，同一班有人加錢、有人沒加，是不是要分開打飯、分開用餐？隔壁同學多一塊肉，要怎麼跟孩子解釋？

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沈伯洋今天重申，屢傳食安事件與廚餘爭議，凸顯出「為德不卒、缺乏配套」的營養午餐政策缺憾，因此提出餐費標準應建立隨物價指數波動的彈性調整機制，並保留家長自費加價的彈性，避免為餐點品質設下天花板，也應結合食農教育與東京經驗，導入與在地小農合作，落實營養教育，深耕健康觀念。

楊植斗上午在臉書指出，沈伯洋談到營養午餐，說要「保留家長自費加價的彈性」。至於同一班有人加錢、有人沒加，是不是要分開打飯？分開用餐？沈伯洋沒說清楚。

他說，走進蔣市長推動營養午餐免費後的中午12時教室，鐘聲一響，孩子排隊打菜，端回座位用餐，「沒有人問你爸做什麼，你媽賺多少」。午餐的時間，人人平等，大家都一樣。免費營養午餐，是為了實踐教育平權、餐桌平權。

楊植斗表示，台北市率先宣布國中小營養午餐免費，不排富、不分你我，一個個縣市跟上。台北帶頭，全台灣的孩子跟著受惠，這是蔣市長做過最正確的事之一。

他質疑，現在沈伯洋說要開放加錢。請問同一班30個孩子，10個家長加了、20個沒加。中午打開餐盒，「隔壁同學多一塊肉，你要怎麼跟孩子解釋？」還是全班一起加，讓辛苦的家庭再咬牙多繳一筆？台北好不容易帶全台灣往前走，沈伯洋要第一個往回退。

楊植斗認為，餐費跟著物價調，可以談；菜不好吃，可以監督把關；但餐桌上不該有區別對待。讓台北的孩子，在同一間教室，吃同一頓飯。

沈伯洋 自費 藍營 2026九合一選舉

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