快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

呱吉稱讚沈伯洋「已經贏了」 蔣萬安：謝謝呱吉的看法

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影

台北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋聲量逐漸攀升，台北市前議員、網紅「呱吉」在Threads發文，表示不論選舉輸贏，「沈伯洋已經贏了」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，「我謝謝呱吉的看法」。

2026九合一選舉

蔣萬安上午出席2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪，媒體也提問，沈伯洋昨天到大安區深藍選區辦活動，很多人參與，顯示積極深入經營深藍選區？蔣萬安說，尊重每個陣營他們選戰的策略。

媒體也追問，目前領先沈伯洋的幅度縮減？不能說「洋流」是假的？目前有調整競選策略？蔣萬安說，選務的規畫，選辦都有既定的節奏跟步調。媒體也問，沈伯洋是否因為選情而改變他的立場？蔣回應說，這要由沈本人、必須清楚的說明。

沈伯洋 呱吉 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「洋流」是真是假？蔣萬安：友人提醒對手動員頻繁 「我戒慎恐懼」

沈伯洋稱食安不該測鹹度、未擋教師節放假 蔣萬安回嗆：操弄錯假訊息

蔣萬安測午餐鹹度被酸爆...殷瑋轟沈伯洋外行話：其實是嘲笑到這些人

蔣萬安青商之友後援會成立 凍蒜聲不斷超熱情...簽名大排長龍

相關新聞

沈伯洋提營養午餐專法？蔣萬安諷：見識到認知作戰專家套路的能力

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，台北市長蔣萬安上午受訪指出，財政收支劃分法修法後，部分經費用於營養午餐免費政策，但沈伯洋阻擋財劃法的修法，「真的見識到認知作戰專家套路的能力」。

沈伯洋拋家長自費加價 藍營轟：隔壁同學多一塊肉怎麼解釋？

民進黨台北市長參選人沈伯洋今發表教育政策，也針對營養午餐政策提出保留家長自費加價的彈性。國民黨議員楊植斗質疑，同一班有人加錢、有人沒加，是不是要分開打飯、分開用餐？隔壁同學多一塊肉，要怎麼跟孩子解釋？

呱吉稱讚沈伯洋「已經贏了」 蔣萬安：謝謝呱吉的看法

台北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋聲量逐漸攀升，台北市前議員、網紅「呱吉」在Threads發文，表示不論選舉輸贏，「沈伯洋已經贏了」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，「我謝謝呱吉的看法」。

里長送無人機祝「一飛衝天」 周佳琪拚連任迎戰梁育慈

爭取連任屏東市長周佳琪競選總部9月28日成立，基層祝福持續匯聚。屏東市里長聯誼會會長、橋北里長羅福盛代表全體里長贈無人機模型，為周佳琪送上祝福，將「氣勢飛揚、一飛衝天」以及「登高望遠、守護市民」兩層寓意，化作對屏東市未來發展期待。

沈伯洋推4大教育政策 減班不減師、減少家長濫訴、引進雙導師

台北市長參選人沈伯洋今天舉行「教育有溫暖，孩子好未來」教育政策發表會，提出教師減壓、親師解套、幼教環境再提升及特教支持四大支持方向。

民進黨立委穿「順」字T-shirt 立院應援沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋發起「洋流」攻勢，主打「台北順起來」，選戰氣勢上升。民進黨立院黨團今天也應援沈伯洋，綠委們全都換上印有「順」字的T-shirt，並在立法院議場內合唱競選主題曲「台北順起來」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。