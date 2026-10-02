呱吉稱讚沈伯洋「已經贏了」 蔣萬安：謝謝呱吉的看法

台北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋聲量逐漸攀升，台北市前議員、網紅「呱吉」在Threads發文，表示不論選舉輸贏，「沈伯洋已經贏了」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，「我謝謝呱吉的看法」。

蔣萬安上午出席2026 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪，媒體也提問，沈伯洋昨天到大安區深藍選區辦活動，很多人參與，顯示積極深入經營深藍選區？蔣萬安說，尊重每個陣營他們選戰的策略。

媒體也追問，目前領先沈伯洋的幅度縮減？不能說「洋流」是假的？目前有調整競選策略？蔣萬安說，選務的規畫，選辦都有既定的節奏跟步調。媒體也問，沈伯洋是否因為選情而改變他的立場？蔣回應說，這要由沈本人、必須清楚的說明。