沈伯洋提營養午餐專法？蔣萬安諷：見識到認知作戰專家套路的能力

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，台北市長蔣萬安上午受訪指出，財政收支劃分法修法後，部分經費用於營養午餐免費政策，但沈伯洋阻擋財劃法的修法，「真的見識到認知作戰專家套路的能力」。

沈伯洋的競選政見包括「支持營養午餐專法」，國民黨立委羅智強在臉書指出，沈伯洋所提政見都是國民黨立院黨團過去所推動的，沈若真心支持專法，就請民進黨未來在法案協商及二、三讀時不要再杯葛。

蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪指出，針對營養午餐專法，沈委員不但在立法院沒有支持營養午餐專法，而且，他甚至阻擋財劃法的修法，因為財劃法修法以後，台北市所增加部分的經費，就用來在營養午餐免費政策上。

蔣萬安指出，北市每一餐提高到87元以及92元，而且總共18萬名的學生可以受惠，沈委員卻說如果財劃法修法過了以後，國防部可以直接廢掉，國防部可以關一關，而且連國家都不需要守護。但今天財劃法通過以後，地方財政獲得挹注，讓國防有打折嗎？賴政府不也是持續編列擴大的國防預算？

蔣萬安表示，最諷刺的是，當沈委員被問到「所提出的政見預算在哪裡？」解方卻都是他過去一直阻擋的財劃法。所以原本他口中「十惡不赦」的財劃法，他參選市長以後，突然變成一部造福市民的法律，真的見識到認知作戰專家套路的能力。