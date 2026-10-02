快訊

才挺過心肌梗塞鬼門關！陳建州慟別至親「百歲奶奶病逝」

下周換季降溫北部探18度 專家：小熊颱風將生成、跨界諾羅颱風移入

運屍畫面曝光！高雄權利車行死者遭凌虐2小時痛苦哀號亡 7人在場無人救

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋提營養午餐專法？蔣萬安諷：見識到認知作戰專家套路的能力

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，台北市長蔣萬安上午受訪指出，財政收支劃分法修法後，部分經費用於營養午餐免費政策，但沈伯洋阻擋財劃法的修法，「真的見識到認知作戰專家套路的能力」。

2026九合一選舉

沈伯洋的競選政見包括「支持營養午餐專法」，國民黨立委羅智強在臉書指出，沈伯洋所提政見都是國民黨立院黨團過去所推動的，沈若真心支持專法，就請民進黨未來在法案協商及二、三讀時不要再杯葛。

蔣萬安上午出席TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽開幕典禮受訪指出，針對營養午餐專法，沈委員不但在立法院沒有支持營養午餐專法，而且，他甚至阻擋財劃法的修法，因為財劃法修法以後，台北市所增加部分的經費，就用來在營養午餐免費政策上。

蔣萬安指出，北市每一餐提高到87元以及92元，而且總共18萬名的學生可以受惠，沈委員卻說如果財劃法修法過了以後，國防部可以直接廢掉，國防部可以關一關，而且連國家都不需要守護。但今天財劃法通過以後，地方財政獲得挹注，讓國防有打折嗎？賴政府不也是持續編列擴大的國防預算？

蔣萬安表示，最諷刺的是，當沈委員被問到「所提出的政見預算在哪裡？」解方卻都是他過去一直阻擋的財劃法。所以原本他口中「十惡不赦」的財劃法，他參選市長以後，突然變成一部造福市民的法律，真的見識到認知作戰專家套路的能力。

沈伯洋 蔣萬安 營養午餐 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋政見列營養午餐專法 羅智強：若真心支持請不要再杯葛法案

民眾黨團點名沈伯洋選舉才支持營養午餐專法 「最近的路就是繞遠路」

白營點名：營養午餐專法 綠先擋後騙票

白指延宕營養午餐專法 綠：藍白惡修財劃法造成

相關新聞

沈伯洋提營養午餐專法？蔣萬安諷：見識到認知作戰專家套路的能力

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，台北市長蔣萬安上午受訪指出，財政收支劃分法修法後，部分經費用於營養午餐免費政策，但沈伯洋阻擋財劃法的修法，「真的見識到認知作戰專家套路的能力」。

沈伯洋拋家長自費加價 藍營轟：隔壁同學多一塊肉怎麼解釋？

民進黨台北市長參選人沈伯洋今發表教育政策，也針對營養午餐政策提出保留家長自費加價的彈性。國民黨議員楊植斗質疑，同一班有人加錢、有人沒加，是不是要分開打飯、分開用餐？隔壁同學多一塊肉，要怎麼跟孩子解釋？

呱吉稱讚沈伯洋「已經贏了」 蔣萬安：謝謝呱吉的看法

台北市長選戰升溫，民進黨參選人沈伯洋聲量逐漸攀升，台北市前議員、網紅「呱吉」在Threads發文，表示不論選舉輸贏，「沈伯洋已經贏了」。對此，台北市長蔣萬安上午受訪表示，「我謝謝呱吉的看法」。

里長送無人機祝「一飛衝天」 周佳琪拚連任迎戰梁育慈

爭取連任屏東市長周佳琪競選總部9月28日成立，基層祝福持續匯聚。屏東市里長聯誼會會長、橋北里長羅福盛代表全體里長贈無人機模型，為周佳琪送上祝福，將「氣勢飛揚、一飛衝天」以及「登高望遠、守護市民」兩層寓意，化作對屏東市未來發展期待。

沈伯洋推4大教育政策 減班不減師、減少家長濫訴、引進雙導師

台北市長參選人沈伯洋今天舉行「教育有溫暖，孩子好未來」教育政策發表會，提出教師減壓、親師解套、幼教環境再提升及特教支持四大支持方向。

民進黨立委穿「順」字T-shirt 立院應援沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋發起「洋流」攻勢，主打「台北順起來」，選戰氣勢上升。民進黨立院黨團今天也應援沈伯洋，綠委們全都換上印有「順」字的T-shirt，並在立法院議場內合唱競選主題曲「台北順起來」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。