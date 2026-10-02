里長送無人機祝「一飛衝天」 周佳琪拚連任迎戰梁育慈

爭取連任屏東市長周佳琪競選總部9月28日成立，基層祝福持續匯聚。屏東市里長聯誼會會長、橋北里長羅福盛代表全體里長贈無人機模型，為周佳琪送上祝福，將「氣勢飛揚、一飛衝天」以及「登高望遠、守護市民」兩層寓意，化作對屏東市未來發展期待。

羅福盛說，屏東市有59里是最重要基層力量，里長每天都在第一線與市民接觸，最了解地方需求與期待。以無人機模型作為祝福，象徵團結一致、攜手向前，也祝福周佳琪未來帶領屏東市持續突破、開創新局。

「無人機飛得高、看得遠」，羅福盛說，這不只是對周佳琪祝福，也代表地方對市政期待。希望未來能站更高、看更遠，不只處理眼前問題，從城市整體發展角度，思考屏東市未來交通、建設、環境、產業及市民生活，讓城市發展更加全面。

周佳琪表示，收到來自59里的「飛翔祝福」，感受到的不只是鼓勵，更是基層信任與責任。屏東市59個里各有不同特色與需求，過去幾年市公所團隊持續走進各里，從市民最關心生活大小事做起，逐步累積城市建設成果。

周佳琪說，無人機「登高望遠」意象，也提醒她面對下一階段城市發展，須看得更遠、想得更深。除了持續做好市民每天有感的生活建設，也要掌握屏東城市發展新契機，讓交通更順暢、環境更友善、照顧更貼心，持續打造安居樂業的好生活。

周佳琪競選團隊表示，59里送上無人機模型，象徵來自基層團結與祝福。從每個里出發，匯聚成一股向前的力量，也期盼未來繼續與地方、里長及市民攜手，讓屏東市飛得更高、看得更遠，朝向更好的城市未來前進。

屏東市長選舉呈現藍綠對決，民進黨徵召縣議員梁育慈對上爭取連任的周佳琪。