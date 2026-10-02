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沈伯洋推4大教育政策 減班不減師、減少家長濫訴、引進雙導師

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
沈伯洋推4大教育政策，包括減班不減師、減少家長濫訴、引進雙導師。聯合報系資料照
沈伯洋推4大教育政策，包括減班不減師、減少家長濫訴、引進雙導師。聯合報系資料照

台北市長參選人沈伯洋今天舉行「教育有溫暖，孩子好未來」教育政策發表會，提出教師減壓、親師解套、幼教環境再提升及特教支持四大支持方向。

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沈伯洋指出，具體政策包括降低班級人數精緻化教學、釋出正式教師員額及減輕行政負擔，在國小試辦雙導師制度與導師行政助理；另外，對於親師關係部分，也要建立第三方分流機制以避免「小案大辦」，也減少家長濫訴。

沈伯洋說，將透過降低班級人數、釋出正式教師員額及減輕行政負擔，留住優秀師資，並完善親師溝通、校園安全與營養午餐配套，讓教師專注教學、孩童安心成長。

沈伯洋表示，教育現場系統性困境必須從「教師減壓」、「親師解套」、「幼教環境再提升」、「特教支持」四大核心面向改善，同時顧及「學生安全」及「免費營養午餐搭彈性配套」，打造更有感、更有溫度的教育環境。

為提升學習效能，沈伯洋指出，應降低班級人數、減輕教師負擔，規畫於117學年度達到國小每班24人、國中每班25人的精緻化教學目標，同釋出正式教師員額，推動國中小減生不減師、最佳化師資配置，並評估增加教職員獎金，減輕在台北高昂的居住成本，也將在國小試辦雙導師制度與導師行政助理，讓教師能更專注於教學。

幼教環境方面，沈伯洋提出，於117學年度達成幼幼班每班10人、幼兒園每班24人的編制目標，並針對招收人數較少的公立幼兒園推動「專任主任制度」與教保人員無痛行政，讓第一線人員有更多時間照顧幼兒、投入教學。

對日益嚴峻的親師關係，沈伯洋則提出建立第三方分流機制以避免「小案大辦」，輕微案件推動「師生調和程序」進行調解與輔導，而政策最終目標是親師合作，共同為孩童創造最佳的學習場域，同時應擴大「教師協助方案（EAP）」，增加諮商據點並納入北市心理諮商所，提供第一線教師足夠的心理後盾。

針對營養午餐，沈伯洋重申，屢傳食安事件與廚餘爭議，凸顯出「為德不卒、缺乏配套」的政策缺憾，因此提出餐費標準應建立隨物價指數波動的彈性調整機制，並保留家長自費加價的彈性，避免為餐點品質設下天花板，也應結合食農教育與東京經驗，導入與在地小農合作，落實營養教育，深耕健康觀念。

在校園安全方面，沈伯洋提出實施「反毒四招」，包含斷來源、升級生活技能課程、導入篩檢、簡短處遇及轉介治療（SBIRT）醫療化轉介,並以司法為輔。

關於特殊教育，沈伯洋分析，常因家長接受度不高、家庭執行力不足、照顧壓力過大或職場制度不友善，產生接軌斷點。因此應擴大家庭教育中心功能、升級職場友善政策2.0，並提供15-45歲免費心理諮商與育兒解憂計畫，重新審視特教助理員配置並增加人力，給予特殊需求家庭與教師全面支撐。

除了改善第一線教育環境，沈伯洋也主張，市府應將大學納為市政夥伴，結合教育部USR計畫，將市政需求轉化為研究與實踐課題，集結大學學術力量，集思廣益為台北開創新面貌。

2026九合一選舉 沈伯洋 教育 教師

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