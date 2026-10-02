民進黨立委穿「順」字T-shirt 立院應援沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋發起「洋流」攻勢，主打「台北順起來」，選戰氣勢上升。民進黨立院黨團今天也應援沈伯洋，綠委們全都換上印有「順」字的T-shirt，並在立法院議場內合唱競選主題曲「台北順起來」。

沈伯洋競選團隊已於8月25日舉辦「2026洋流好物記者會」，推出貼紙組、小方巾、標語布章、應援毛巾、帽子、台北順起來提袋、T-shirt、奔奔抱抱提袋、限量奔奔及抱抱布偶，以及「你的市長親筆簽名限量小卡」等小物，並指出全系列回饋品皆為台灣製造。

沈伯洋團隊共推出8種組合，價格分別為888元、1234元、2026元、3939元、6666元、1萬元、6萬6666元及10萬元。其中，888元的「台北順起來」包含電子感謝卡、貼紙組、小方巾及標語布章；1234元的「123，順起來」則再增加應援毛巾。

2026元的「你的市長」組合，除基本小物外，還可在帽子、台北順起來提袋及T-shirt中三選一；3939元的「應援台北」則包含限量奔奔或抱抱布偶。6666元的「台北 Future Soon」及1萬元的「TAIPEI HEART」，則依序增加應援毛巾、帽子、提袋、T-shirt及奔奔抱抱提袋等品項。

民進黨立委穿「順」字T-shirt立院應援。記者蔡晉宇／攝影