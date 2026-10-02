凌濤控沈伯洋支持者非法募資 批檢調辦案沒標準

2026地方選舉，國民黨桃園市議員凌濤今早在臉書發文，指控民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持者非法募資，司法單位卻無動作，選風標準蕩然無存。

凌濤指出，沈伯洋為本月4日競總成立下令動員是很正常，但青鳥在募資平台上私自募款就是違法。政治獻金法第5條規範「得收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限」，然而不僅大罷免罷團金流不明，現在還有青鳥非法募資。

凌濤表示，一般民眾既不是政黨、也不是政治團體，更不是參選人，卻可公然募資，這麼明顯的違法行為，都不用查？而民進黨桃園市長參選人黃世杰在農水署致贈價值高達300元的「囍願蛋」精美禮盒，事件曝光至今已經55天，何欣純更在造勢場發送炒麵滷蛋套餐，這些鐵證檢調何時要動作？檢調動輒查豆花、查義剪，甚至限制出境、高額交保，選風標準蕩然無存。