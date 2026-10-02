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步道為樹轉彎！鄭朝方提「森呼吸」政策 打造竹縣綠肺系統

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供

竹北東興圳16道白橋面步道為保留樹木，採迴旋設計並擴大樹穴獲獎雙肯定。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市，串聯公園、校園、通學步道及公共設施，打造竹縣綠肺系統。

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鄭朝方指出，竹北近年透過新社樹網公園、市東公園、市西公園、16道白及縣福公園等公共場域改造，將既有樹木保護、生態環境與人本設計融入城市建設。

鄭朝方舉例，東興圳16道白橋面步道為保留樹木，友善迴旋並擴大樹穴，也因此獲建築園冶獎與國家卓越建設獎雙肯定；新社樹網公園則以樹為中心，鋼構遊具環繞樹木，讓孩子能在周邊溜滑梯、攀爬網架。

市西公園一株近90度傾斜的紅花風鈴木，經樹醫師評斷根系穩固後予以保留並擴大樹穴，形成天然樹蔭涼亭。縣福公園重建時，也完整保留櫸木、樟樹、烏桕、苦楝等原生樹種，並以鳳凰木為核心打造「樹蔭之心」，未來將結合市東、市西及福興公園，以綠帶廣場串聯成大型綠地風廊。

鄭朝方表示，這些在竹北驗證的「以樹為本、以樹為主角」治理經驗，將成為未來翻轉全縣公共空間的藍圖。他規畫依13鄉鎮市不同地理環境與發展特色，串聯公園、校園、通學步道及公共設施，讓綠意從公園延伸至街道及社區。

政策上，鄭朝方規畫以4年推動生活樹蔭路線及涼蔭據點示範計畫，建立全縣樹木修枝管理與長期養護制度，由樹醫生、樹藝師共同執行；另建立木質資材循環利用體系，結合農業、產業與學研資源，推動修枝資材再利用及生物炭技術試驗。

鄭朝方強調，未來將透過跨局處整合、中央地方合作及公私協力，依13鄉鎮市特色推動城鄉綠帶串聯及資源循環利用，逐步實現人與自然共好、宜居且具氣候韌性的永續新竹。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供
民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供

鄭朝方 步道 公園 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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