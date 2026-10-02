竹北街頭驚見巨型戰鬥陀螺看板 3參選人跟風「轉動竹北」

戰鬥陀螺近期在台灣掀起熱潮，新竹縣竹北街頭也出現「戰鬥陀螺」大型選舉看板。竹北東區議員參選人范格菱、市民代表參選人林祖誼及鹿場里長參選人范語庭，以高速旋轉陀螺象徵年輕世代活力與行動力，盼用流行文化拉近公共議題與市民距離。

近期戰鬥陀螺在全台掀起熱潮，不只孩子投入，不少成年人也加入競技行列。范格菱、林祖誼及范語庭看準這波風潮，共同推出以戰鬥陀螺為主視覺的大型看板，將陀螺的「旋轉」、「轉速」與地方服務連結，傳達「一起轉動竹北」概念。

范格菱表示，戰鬥陀螺不只是許多人的童年回憶，也是跨世代流行文化。陀螺要在戰鬥盤中發揮力量，不僅需要足夠轉速，也要在對的角度出擊；民意代表同樣要保持動力，持續傾聽、持續行動，才能有效率解決民眾需求及問題。

林祖誼表示，陀螺並非發射出去就結束，而是要持續旋轉、調整才能維持動能，公共服務也是如此，不能只有選舉時才出現，而應持續關心、保持行動，「才能讓竹北的方方面面持續轉動」。

范語庭則表示，希望透過較年輕、活潑的方式與市民溝通，選舉及公共議題不一定只能以傳統方式呈現，也能結合生活中的流行文化，創造更多對話可能。

3人表示，竹北是一座年輕城市，公共事務及地方服務不應與孩童、年輕人的生活脫節，從流行文化、生活方式到城市發展，都應持續觀察及理解。未來也將關注社會趨勢及年輕世代議題，透過更多元方式與市民交流，增加公共事務與日常生活的連結。