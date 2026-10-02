快訊

上學驚魂！康橋幼兒園娃娃車陷大火 老師及10幼童急逃生

新北決戰3大票區！130萬票左右戰局 看10年來藍綠選舉板塊變化

Google推「Gboard咕嚕咕嚕」鍵盤！輸送帶轉動打字 雙手免動還能做美甲

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北街頭驚見巨型戰鬥陀螺看板 3參選人跟風「轉動竹北」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北東區議員參選人范格菱、市民代表參選人林祖誼及鹿場里長參選人范語庭，以高速旋轉陀螺象徵年輕世代活力與行動力，盼用流行文化拉近公共議題與市民距離。圖／范格菱提供
竹北東區議員參選人范格菱、市民代表參選人林祖誼及鹿場里長參選人范語庭，以高速旋轉陀螺象徵年輕世代活力與行動力，盼用流行文化拉近公共議題與市民距離。圖／范格菱提供

戰鬥陀螺近期在台灣掀起熱潮，新竹縣竹北街頭也出現「戰鬥陀螺」大型選舉看板。竹北東區議員參選人范格菱、市民代表參選人林祖誼及鹿場里長參選人范語庭，以高速旋轉陀螺象徵年輕世代活力與行動力，盼用流行文化拉近公共議題與市民距離。

2026九合一選舉

近期戰鬥陀螺在全台掀起熱潮，不只孩子投入，不少成年人也加入競技行列。范格菱、林祖誼及范語庭看準這波風潮，共同推出以戰鬥陀螺為主視覺的大型看板，將陀螺的「旋轉」、「轉速」與地方服務連結，傳達「一起轉動竹北」概念。

范格菱表示，戰鬥陀螺不只是許多人的童年回憶，也是跨世代流行文化。陀螺要在戰鬥盤中發揮力量，不僅需要足夠轉速，也要在對的角度出擊；民意代表同樣要保持動力，持續傾聽、持續行動，才能有效率解決民眾需求及問題。

林祖誼表示，陀螺並非發射出去就結束，而是要持續旋轉、調整才能維持動能，公共服務也是如此，不能只有選舉時才出現，而應持續關心、保持行動，「才能讓竹北的方方面面持續轉動」。

范語庭則表示，希望透過較年輕、活潑的方式與市民溝通，選舉及公共議題不一定只能以傳統方式呈現，也能結合生活中的流行文化，創造更多對話可能。

3人表示，竹北是一座年輕城市，公共事務及地方服務不應與孩童、年輕人的生活脫節，從流行文化、生活方式到城市發展，都應持續觀察及理解。未來也將關注社會趨勢及年輕世代議題，透過更多元方式與市民交流，增加公共事務與日常生活的連結。

竹北東區議員參選人范格菱、市民代表參選人林祖誼及鹿場里長參選人范語庭，以高速旋轉陀螺象徵年輕世代活力與行動力，盼用流行文化拉近公共議題與市民距離。圖／范格菱提供
竹北東區議員參選人范格菱、市民代表參選人林祖誼及鹿場里長參選人范語庭，以高速旋轉陀螺象徵年輕世代活力與行動力，盼用流行文化拉近公共議題與市民距離。圖／范格菱提供

東區 竹北 戰鬥陀螺 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北市長激戰 藍綠白端「牛肉」過招

批中央丟包教師荒給地方 民眾黨拋定期審議薪資等4解方

賴瑞隆推首部競選影片 柯志恩掃市場拚陸戰

蕭旭岑：鄭麗文黃國昌關係堅若磐石 藍白竹北情況已翻篇

相關新聞

沈伯洋推4大教育政策 減班不減師、減少家長濫訴、引進雙導師

台北市長參選人沈伯洋今天舉行「教育有溫暖，孩子好未來」教育政策發表會，提出教師減壓、親師解套、幼教環境再提升及特教支持四大支持方向。

民進黨立委穿「順」字T-shirt 立院應援沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋發起「洋流」攻勢，主打「台北順起來」，選戰氣勢上升。民進黨立院黨團今天也應援沈伯洋，綠委們全都換上印有「順」字的T-shirt，並在立法院議場內合唱競選主題曲「台北順起來」。

凌濤控沈伯洋支持者非法募資 批檢調辦案沒標準

2026地方選舉，國民黨桃園市議員凌濤今早在臉書發文，指控民進黨台北市長參選人沈伯洋的支持者非法募資，司法單位卻無動作，選風標準蕩然無存。

步道為樹轉彎！鄭朝方提「森呼吸」政策 打造竹縣綠肺系統

竹北東興圳16道白橋面步道為保留樹木，採迴旋設計並擴大樹穴獲獎雙肯定。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方提出「讓城市自由森呼吸」政策，要將竹北「以樹為本」治理經驗延伸至全縣13鄉鎮市，串聯公園、校園、通學步道及公共設施，打造竹縣綠肺系統。

竹北街頭驚見巨型戰鬥陀螺看板 3參選人跟風「轉動竹北」

戰鬥陀螺近期在台灣掀起熱潮，新竹縣竹北街頭也出現「戰鬥陀螺」大型選舉看板。竹北東區議員參選人范格菱、市民代表參選人林祖誼及鹿場里長參選人范語庭，以高速旋轉陀螺象徵年輕世代活力與行動力，盼用流行文化拉近公共議題與市民距離。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安與蘇巧慧同框 強調有信心與蘇一起寫歷史

民進黨苗栗縣長參選人陳品安10月1日出席新北市長參選人蘇巧慧苗栗同鄉後援會成立大會。陳品安表示，感謝苗栗鄉親過去一直以來的溫暖，她自己是高雄人，選擇落地生根在苗栗；正如現場許多苗栗鄉親選擇落地生根在新北市打拚，無論在哪裡出生，只要願為腳下的土地努力，哪裡就是自己的故鄉，她與蘇巧慧都秉持這個精神在地方服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。