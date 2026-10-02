民進黨苗栗縣長參選人陳品安與蘇巧慧同框 強調有信心與蘇一起寫歷史

民進黨苗栗縣長參選人陳品安10月1日出席新北市長參選人蘇巧慧苗栗同鄉後援會成立大會。陳品安表示，感謝苗栗鄉親過去一直以來的溫暖，她自己是高雄人，選擇落地生根在苗栗；正如現場許多苗栗鄉親選擇落地生根在新北市打拚，無論在哪裡出生，只要願為腳下的土地努力，哪裡就是自己的故鄉，她與蘇巧慧都秉持這個精神在地方服務。

陳品安指出，新北市苗栗同鄉會心繫家鄉，許多苗栗鄉親雖在外地發展、成就事業，仍不忘回饋故鄉。過去她有幸與新北市苗栗同鄉會及公益團體合作，深入苗栗各個弱勢家庭「送年菜」 ，在苗栗過去財政困窘、弱勢照顧較缺乏之際，讓這股「善的循環」源源不絕從新北市流向苗栗縣的每一個家庭。她強調，在蘇巧慧身上也看見這樣的精神，展現出細心、溫暖以及照顧好每一個家庭與長輩的決心，她向蘇巧慧學習並提出長輩「假牙補助」政見，要讓苗栗的長輩吃得健康、笑得開懷，也減輕家庭的負擔。

蘇巧慧表示，同鄉會正是串聯苗栗與新北最好的連接窗口，最好的聯絡人就是陳品安與蘇巧慧。未來陳品安當選苗栗縣長、蘇巧慧當選新北市長，兩邊有了縣市政府的資源，「我們就要把這個連結全面放大！」，深度對接，共同雙贏。

陳品安指出，她與蘇巧慧同一天接受民進黨徵召提名，三百多天來共同投入地方選舉，也曾在今年白沙屯媽祖回鑾時與前總統蔡英文同行，蔡英文並將「陳品安、蘇巧慧、陳瑩」取名為品安慧瑩（平安會贏）組合，期許她們帶給人民安心，也是最大的祝福。她有信心將與蘇巧慧一起寫下歷史，分別成為苗栗第一位民進黨女縣長及新北第一位女市長，為兩縣市帶來全新改變。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安（右）10月1日出席新北市長參選人蘇巧慧苗栗同鄉後援會成立大會。圖／陳品安競選團隊提供