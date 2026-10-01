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有人說自己是新暖流...陳琬惠逛夜市看見吳宗憲的暖 不是刻意表現出來

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳琬惠從街掃逛夜市的小細節裡，感受到吳宗憲是「一個很真實，也很暖的人」，而且他的暖，不是刻意表現出來的。圖／取自陳琬惠臉書
陳琬惠從街掃逛夜市的小細節裡，感受到吳宗憲是「一個很真實，也很暖的人」，而且他的暖，不是刻意表現出來的。圖／取自陳琬惠臉書

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳昨受訪時說自己不是新潮流，今天更形容自己是新暖流。民眾黨陳琬惠今晚在臉書貼文：關於「暖」。她前一晚與吳宗憲掃街逛夜市，深感一個人的真性情，往往藏在最不經意的細節，「不是刻意表現出來的」，而是走在人群裡總會不自覺地看見別人，聽見一個故事，願意多停留一下；想到一件小事，就會放在心上，這就是她所看到的吳宗憲「一個很真實，也很暖的人」。

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林國漳律師是賴清德競選總統時的宜蘭信賴之友會理事長，最近遭人踢爆從2107年起總共擔任3個國營事業獨董與監察人，每年百萬政治酬庸，一路跟著新潮流賴清德與陳金德平步青雲，挨批「肥貓」。林國漳日前受訪時說「我有很肥嗎？」昨天上廣播節目說明是參選後才入民進黨，不是新潮流，今天更說自己是「新暖流」。

民眾黨立法院顧問陳琬惠表示，今天看到有人說自己是新暖流，於是她在臉書貼文談：關於「暖」。貼文底下網友留言：「善良實心的人才能見著他人的暖」、「陽光的笑容與自信，才是宜蘭人的希望」。

臉書寫著：「一起逛夜市，才發現一個人的個性，往往藏在最不經意的細節裡。

一到夜市，他第一句不是「我們先去哪裡」，而是先問我：「妳晚餐吃了沒？」很簡單的一句話，卻是他習慣性的關心。

走著走著，看見一對雙胞胎，他突然停下腳步，和媽媽聊了起來。不是寒暄幾句就走，而是從孩子聊到成長，聊起自己和雙胞胎弟弟小時候的點點滴滴。看著他聊到弟弟時自然流露出的笑容，我突然覺得，那不只是「看到雙胞胎所以聊幾句」，而是他和弟弟的兄弟情，被眼前的孩子喚了出來。

再往前走，看到賣甲蟲、烏龜的小攤，他又停下來。看得很認真，還忍不住跟我分享：「我小時候也養過很多小動物。」原來，一個人童年留下來的喜歡，真的會一直藏在心裡。

走到雜貨攤前，他又停了下來。這次是想到家裡最近有小蟑螂，認真向老闆請教：「這個怎麼用？哪一種比較有效？」

逛個夜市，看似什麼都沒有特別安排。

原來，逛個夜市，也可以一路從晚餐、雙胞胎、童年回憶，聊到家裡的蟑螂。

但也就是這些看起來很小、很生活的事情，讓我看見了一個人的真實。

他的暖，不是刻意表現出來的。

而是走在人群裡，總會不自覺地看見別人；

聽見一個故事，願意多停留一下；

想到一件小事，就會放在心上。

這些細小的瞬間，拼起來，就是我看到的吳宗憲，一個很真實，也很暖的人。」

陳琬惠從街掃逛夜市的小細節裡，感受到吳宗憲是「一個很真實，也很暖的人」，而且他的暖，不是刻意表現出來的。圖／取自陳琬惠臉書
陳琬惠從街掃逛夜市的小細節裡，感受到吳宗憲是「一個很真實，也很暖的人」，而且他的暖，不是刻意表現出來的。圖／取自陳琬惠臉書

吳宗憲 陳琬惠 夜市 2026九合一選舉 林國漳 宜蘭縣選舉

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