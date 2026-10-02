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白營點名 營養午餐專法 綠先擋後騙票 沈、蘇都稱長期關注

聯合報／ 記者林銘翰王小萌洪子凱葉德正／連線報導

立法院民眾黨團昨開記者會，批民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人表態支持營養午餐專法，然而民進黨完全執政時期不處理，如今等到選舉才說要立專法，真的是所謂「沈式邏輯」、「最近的路就是繞遠路」。沈、蘇二人都稱長期關注營養午餐議題，並非選舉時才想到。

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民眾黨立法院黨團昨舉行「你的市長只作秀？！我的市長要做事！」記者會。幹事長洪毓祥表示，綠委不做正事，卻散播不實資訊打壓在野黨，在野黨推出福國利民法案，民進黨一定先全力阻擋，選舉時就進入騙票模式。

洪毓祥說，民眾黨團早在二○二一年就提「學校供餐法」，二○二四年再度提案，民進黨完全執政時都不處理。他質疑沈伯洋先反對免費營養午餐，「一定要讓自費回來」，過幾天又改口「沒有反對免費」，呼籲這些帶職參選的綠委，除了跑選舉，也該回立院認真實踐。

藍委羅智強說，營養午餐專法延宕十多年，遲未完成立法。沈伯洋「支持營養午餐專法」政見讓人一頭霧水，這不正是國民黨努力推動、民進黨全力阻擋的嗎？藍委羅廷瑋上會期數度排審，卻屢遭綠委杯葛拖延，甚至惡意散會沒收審查。

「大家好像都忘記我在外交及國防委員會。」沈伯洋說，營養午餐專法有跟國中小家長代表一起開過記者會跟座談會，民眾黨團如果連一些事實都沒有辦法釐清就隨口批評，滿令人難過的，「但他們常常這樣子」。

蘇巧慧回應，她是首位提出免費營養午餐的新北市長參選人，也要求重視營養午餐品質，多年來持續關注相關議題，這些年來她一直非常關心營養午餐問題，也與在地團膳業者及全國團膳業者在各項議題討論上切磋，也常代表業者反映意見。

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