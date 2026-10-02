藍白團結 力挺李四川 4日板橋大造勢

新北市長選情激烈，國民黨前主席朱立倫昨到新北土城輔選藍營參選人李四川，他稱今年選情特別冷，很多支持者「在家支持」，呼籲關鍵時刻要投票；李四川則預告十月四日板橋萬人大造勢藍白將展現大團結。民眾黨主席黃國昌也說，藍白共同目標就是把李四川送進新北市政府。

李四川昨與朱立倫先到土城五穀先帝廟參拜，隨後走進市場掃街，支持者「凍蒜」聲不斷，朱立倫一路替昔日市府老戰友站台，細數捷運、橋梁及運動中心等建設。兩人還一起搭乘三鶯線，朱表示，三鶯線、新北市美術館及沿線公共建設，都歷經許多協調與施工難題，稱讚李「不是光說，而是真正能夠做事」。

李四川則表示，未來要接下朱立倫、侯友宜這一棒，持續推動三鶯線延伸桃園八德及新北大巨蛋等建設。他預告十月四日板橋大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人都將力挺。

新北市長侯友宜出席另一場活動時指出，新北未來仍有多項重大建設需要持續推進、完成，「李四川一定會做到」，期待把棒子交給最優質、歷練最完整的李四川來承擔。黃國昌到新店陪同議員參選人邸聖德掃街拜票也說，藍白共同的目標就是把李四川送進新北市政府，延續侯友宜的優良施政。

民進黨蘇巧慧昨成立新北市苗栗同鄉後援會，與民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台，推動新北、苗栗地方治理合作。蘇表示，新北與苗栗距離近、情感也深，將推動地方治理，擴大兩地合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結，讓苗栗與新北共創雙贏。

蘇巧慧指出，未來可深化兩地客家文化交流，擴大辦理客家信仰活動、挹注客家文史工作，也串聯苗栗客庄的師資、店家與文化資源，讓新北客家鄉親有更多學習客語、接觸客家文化的場域。