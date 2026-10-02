聽新聞
0:00 / 0:00

藍白團結 力挺李四川 4日板橋大造勢

聯合報／ 記者張策葉德正／新北報導
國民黨前主席朱立倫（右二）昨陪同國民黨新北市長參選人李四川（左二）土城拜票，攤販送鳳梨給李四川。記者季相儒／攝影
國民黨前主席朱立倫（右二）昨陪同國民黨新北市長參選人李四川（左二）土城拜票，攤販送鳳梨給李四川。記者季相儒／攝影

新北市長選情激烈，國民黨前主席朱立倫昨到新北土城輔選藍營參選人李四川，他稱今年選情特別冷，很多支持者「在家支持」，呼籲關鍵時刻要投票；李四川則預告十月四日板橋萬人大造勢藍白將展現大團結。民眾黨主席黃國昌也說，藍白共同目標就是把李四川送進新北市政府。

2026九合一選舉

李四川昨與朱立倫先到土城五穀先帝廟參拜，隨後走進市場掃街，支持者「凍蒜」聲不斷，朱立倫一路替昔日市府老戰友站台，細數捷運、橋梁及運動中心等建設。兩人還一起搭乘三鶯線，朱表示，三鶯線、新北市美術館及沿線公共建設，都歷經許多協調與施工難題，稱讚李「不是光說，而是真正能夠做事」。

李四川則表示，未來要接下朱立倫、侯友宜這一棒，持續推動三鶯線延伸桃園八德及新北大巨蛋等建設。他預告十月四日板橋大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人都將力挺。

新北市長侯友宜出席另一場活動時指出，新北未來仍有多項重大建設需要持續推進、完成，「李四川一定會做到」，期待把棒子交給最優質、歷練最完整的李四川來承擔。黃國昌到新店陪同議員參選人邸聖德掃街拜票也說，藍白共同的目標就是把李四川送進新北市政府，延續侯友宜的優良施政。

民進黨蘇巧慧昨成立新北市苗栗同鄉後援會，與民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台，推動新北、苗栗地方治理合作。蘇表示，新北與苗栗距離近、情感也深，將推動地方治理，擴大兩地合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結，讓苗栗與新北共創雙贏。

蘇巧慧指出，未來可深化兩地客家文化交流，擴大辦理客家信仰活動、挹注客家文史工作，也串聯苗栗客庄的師資、店家與文化資源，讓新北客家鄉親有更多學習客語、接觸客家文化的場域。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨成立新北市苗栗同鄉後援會，邀同黨苗栗縣長參選人陳品安（右）同台。記者胡經周／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）昨成立新北市苗栗同鄉後援會，邀同黨苗栗縣長參選人陳品安（右）同台。記者胡經周／攝影

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣萬安稱李四川「最親密戰友」

朱立倫憶新北美術館前身「幾乎是垃圾場」 李四川曝曾流標十多次

張淑娟下跪盼司法還清白 李四川：選舉可以競爭但不必要抹黑

影／李四川談三鶯文化廊帶 串聯美術館、陶博館盼吸引觀光客

相關新聞

民眾黨爆料質疑「人造洋流」 沈伯洋笑說怕沒人

民眾黨爆料民進黨動員逾五千人支持民進黨台北市長參選人沈伯洋，質疑「人造洋流」，沈昨說，是有黨員不認識他，希望能夠通知他們並帶朋友踴躍前來，笑稱「很怕沒有人」。

投入選戰 陳玉珍辭國民黨金門縣黨部主委 楊鎮浯接棒

國民黨中央昨宣布金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長；縣黨部主委改由前金門縣長楊鎮浯接任，負責黨務及輔選工作，地方視為藍營整合。

藍白團結 力挺李四川 4日板橋大造勢

新北市長選情激烈，國民黨前主席朱立倫昨到新北土城輔選藍營參選人李四川，他稱今年選情特別冷，很多支持者「在家支持」，呼籲關鍵時刻要投票；李四川則預告十月四日板橋萬人大造勢藍白將展現大團結。民眾黨主席黃國昌也說，藍白共同目標就是把李四川送進新北市政府。

白營點名 營養午餐專法 綠先擋後騙票 沈、蘇都稱長期關注

立法院民眾黨團昨開記者會，批民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人表態支持營養午餐專法，然而民進黨完全執政時期不處理，如今等到選舉才說要立專法，真的是所謂「沈式邏輯」、「最近的路就是繞遠路」。沈、蘇二人都稱長期關注營養午餐議題，並非選舉時才想到。

竹北市長激戰 藍綠白端「牛肉」過招

新竹縣竹北市長選舉四搶一競爭激烈，民進黨參選人曾聖凱提出「新傳統」文化願景，民眾黨參選人邱臣遠宣布女性安心政見，國民黨參選人吳旭智規畫市政六大藍圖，紛紛端出「牛肉」攻防，爭取選民的支持。

選情初探／彰化鄉長選戰 福興呈三腳督、秀水藍綠對決

彰化縣福興鄉長選舉形成三足鼎立，國民黨提名黃俊源、民進黨徵召黃椿，前鄉長陳文福則以無黨籍參選，福興鄉將再度陷入泛藍分裂。相較之下，秀水鄉長選舉為藍綠對決，民進黨由前縣議員葉國雄上陣，對決國民黨籍鄉代會副主席鄭倫杰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。