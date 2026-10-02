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投入選戰 陳玉珍辭國民黨金門縣黨部主委 楊鎮浯接棒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
國民黨中央宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長。聯合報系資料照
國民黨中央宣布，現任金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長。聯合報系資料照

國民黨中央昨宣布金門縣黨部主委、縣長參選人陳玉珍因投入選戰，辭去主委職務，改聘為政策委員會副執行長；縣黨部主委改由前金門縣長楊鎮浯接任，負責黨務及輔選工作，地方視為藍營整合。

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陳玉珍自二○二四年八月接任金門縣黨部主委，獲黨提名參選縣長後，因選務繁重卸下黨務職務，全心縣長選戰，仍協助金門黨務及競選輔選。

楊鎮浯曾任金門縣長、立法委員及縣府觀光、交通旅遊等主管職務，具地方行政及選舉輔選經驗。此次接掌縣黨部，被視為國民黨因應縣長選戰，重新配置地方黨務與選務分工。

地方人士認為，陳玉珍可將主要心力集中在縣長選舉，楊鎮浯則負責黨務整合與輔選，也算是黨內對楊鎮浯退選縣長「顧全大局」的一個交代，對國民黨而言，調整地方黨部人事，也具有穩定地方組織、強化選戰運作的意味。

一位地方民代分析，陳玉珍交出國民黨在金門的「基層兵符」，能專心投入縣長選戰；至於楊鎮浯接任黨部主委，外界也關注可為未來參與立委補選鋪路，他解讀此舉也「勢在必行」。

不過，該名民代認為，人事調整牽涉未來政治布局，目前地方觀察，國民黨內部整體仍維持團結，並未出現明顯分裂跡象，隨著縣長選戰倒數，楊鎮浯與陳玉珍如何分工展現成果，也將是未來兩人政治路的觀察指標。

無黨籍縣長參選人李文良則表示，陳、楊兩陣營因縣長選舉結梁子，對其他參選人的具體衝擊仍須觀察。

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