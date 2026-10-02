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嘉縣長選戰 蔡易餘、吳品叡各端社福牛肉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘公布醫療社福政見，近期將舉辦下鄉百場座談。圖／蔡易餘提供
民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘公布醫療社福政見，近期將舉辦下鄉百場座談。圖／蔡易餘提供

年底嘉義縣長選戰比拚社福政見，民進黨參選人蔡易餘昨提出八十歲以上加碼重陽敬老金等，打造全世代照顧網；無黨參選人吳品叡昨說，當選後實施六十五歲以上健保費全免，不排富。

2026九合一選舉

蔡易餘表示，當選將針對長者照顧、婦幼支持、資深護理人員獎勵等額外投入約十億元，明年敬老金調整為四級，六十五至七十九歲維持三千元，八十至八十九歲提高為六千元、九十至九十九歲九千元、一百歲以上一萬二千元，敬老卡每月點數也增至一千二百點起跳、全口活動假牙補助增至四萬四千元。

蔡易餘也說，明年起生育補助將提高為一胎三萬、二胎六萬、三胎九萬、四胎以上十二萬元。

財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供 黃于凡
財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供 黃于凡

吳品叡則說，財劃法修法後嘉縣每年增加一二○億元財源，補助全縣長者健保費每年約需十二億元，僅占新增財源十分之一，「為什麼還要長輩繼續等？」且中央原就已補助中低收入戶二分之一健保費，她若當選，全力推動全額補助六十五歲以上健保費。

吳品叡也說，許多嘉義青年不是不願意回鄉，而是返鄉後除了就業、育兒與居住壓力，還要承擔父母照顧責任，她會建立能支撐家庭的社福制度。

2026九合一選舉 嘉義縣長選舉 吳品叡 蔡易餘

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