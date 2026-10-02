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選情初探／彰化鄉長選戰 福興呈三腳督、秀水藍綠對決

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化縣福興鄉長選舉形成三足鼎立，國民黨提名黃俊源、民進黨徵召黃椿𩃀，前鄉長陳文福則以無黨籍參選，福興鄉將再度陷入泛藍分裂。相較之下，秀水鄉長選舉為藍綠對決，民進黨由前縣議員葉國雄上陣，對決國民黨籍鄉代會副主席鄭倫杰。

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福興鄉長蔣煙燈兩任屆滿，二○一八年國民黨因許誠龍、粘勝傑分裂參選，造成泛藍票源分流，讓蔣煙燈以百分之四十一點九一的得票率當選；二○二二年回歸藍綠對決，蔣煙燈憑基層經營及現任優勢，以百分之五十三點九三得票率過半而連任，民進黨在福興逐步站穩。

下屆鄉長選戰再度出現三人競逐，國民黨提名的黃俊源為兩屆縣議員，而脫離國民黨參選的陳文福四年前代表國民黨選鄉長落敗，持續耕耘，兩人都具有民意基礎，且長期經營地方，兩股勢力碰撞，牽動泛藍票源及基層組織。

民進黨徵召行政院顧問黃椿𩃀投入鄉長選戰，起步雖較晚，但在藍營分裂的情況下，穩住綠營基本盤，若能進一步爭取中間選民，有機會複製二○一八年在藍營分裂的選戰中突圍。

秀水鄉長選舉是藍綠對決，葉國雄曾任一屆秀水鄉民代表、兩屆縣議員，二○二二年縣議員選舉未能完成三連霸，這次轉換跑道參選鄉長。鄭倫杰則是三連霸鄉民代表，並連任兩屆鄉代會副主席，同樣擁有深厚的地方組織及基層人脈。

地方人士分析，秀水鄉藍綠各有基本盤，葉國雄雖有縣議員資歷及地方人脈，但四年未參選有空窗期，能否重新整合基層是一大考驗；鄭倫杰則有長期經營地方的優勢，雙方勝負仍待選戰攻防。

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