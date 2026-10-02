竹北市長激戰 藍綠白端「牛肉」過招

新竹縣竹北市長選舉四搶一競爭激烈，民進黨參選人曾聖凱提出「新傳統」文化願景，民眾黨參選人邱臣遠宣布女性安心政見，國民黨參選人吳旭智規畫市政六大藍圖，紛紛端出「牛肉」攻防，爭取選民的支持。

邱臣遠昨天偕民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠、竹北東區議員參選人游雅婷，舉行「她在竹北，幸福永遠」女性安心政見記者會，提出定點臨托、好孕專車、夜歸安心路線及心理諮商補助等，盼從托育、交通安全到身心支持，減輕女性在家庭與職場間的負擔。

曾聖凱近期參與伯公信仰、祭祖、平安宴、宮廟及九天玄女等活動，看見竹北多元文化面貌，提出「新傳統」文化願景，以「傳承、融合、共好」為主軸，主張市公所整合社區、里鄰、地方耆老與青年力量，保存竹北地方文化與庄頭記憶，也讓年輕世代及新居民，有更多參與機會。

吳旭智推出大眾運輸、東西區共好、永續韌性城市、友善運動城市、全齡關懷，及科技治理六大藍圖，主張增編市民公車經費、整合多元運具及規畫轉運中心，增加通學與夜間接駁，打造全民暨兒童運動中心，推動「一里一運動場地」，全齡照顧包括兒童早療守護網、孕產婦ＮＩＰＴ檢測及心理支持，興建寵物公園、機車安全練習場，支持學子國際交流，讓公共服務更貼近市民需求。