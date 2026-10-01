張淑娟遭誣 蘇巧慧曾喊「直球對決」錄音曝光

前中國小姐張淑娟不滿「京華滾床案」二審輕判，下跪呼籲法官別向被告低頭。風向株式會社總監韋淳祐今公開民進黨新北市長參選人蘇巧慧評論「晶華緋聞造謠案」錄音檔，呼籲蘇巧慧「直球對決」，「妳願不願意向張淑娟女士道歉？」

韋淳祐指出，2022年，媒體人周玉蔻在節目上，把張淑娟指為蔣孝嚴「晶華緋聞案」的女主角。張淑娟沒有參選，也沒有參與這場政治攻防，卻被公開點名，捲入私生活指控。對觀眾而言，這可能只是一天的新聞；對她而言，卻是必須長期承受的傷害。

韋淳祐說，這件事跟支持哪個政黨無關。任何人的名字，都不該成為政治攻防的工具。張淑娟之所以至今仍提到蘇巧慧，正是因為當年那場節目，蘇巧慧就在現場。她說：「當事情來的時候，我覺得最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」

韋淳祐說，有人在電視上提出傷害他人名譽的指控，難道不該先要求提出指控的人拿出證據？為什麼反而先要求被指控的一方「面對、處理、說清楚」？誰提出指控，誰就應該拿出證據。不能因為有人上了電視、講得斬釘截鐵，就把澄清的責任丟給別人。否則，任何人只要公開指控，就能逼別人自證清白。這對誰公平？

韋淳祐表示，蘇巧慧或許會說，當年的話是對蔣萬安說的，不是對張淑娟說的。但這仍然沒有回答核心問題，當政治攻防牽連一名無辜女性時，在場的民意代表，是否應該先提醒大家查證，而不是順著指控要求對方回應？

韋淳祐說，他公開這段錄音，就是希望大家聽完整上下文，自己判斷。蘇巧慧也應該有機會完整說明。但說明不能迴避三件事。蘇巧慧當年說「直球對決」之前，是否查證過節目中的指控？如今回頭看，蘇巧慧是否認為那段發言不妥，可能讓未經查證的指控顯得更有道理？對於張淑娟受到的傷害，蘇巧慧願不願意親自表達歉意？

韋淳祐說，道歉不代表蘇巧慧必須承擔別人的全部責任，而是願意對自己的發言負責。一位民意代表的責任，不只是要求別人面對問題，也包括回頭檢視，自己說過的話，有沒有讓無辜的人承受更多傷害。蘇巧慧當年說要「面對它、處理它，跟社會說清楚」。現在請用同樣的標準回答張淑娟。