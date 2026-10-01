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京華滾床案張淑娟遭誣 蘇巧慧曾喊「直球對決」錄音曝光

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張淑娟遭誣 蘇巧慧曾喊「直球對決」錄音曝光

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（左）30日陪同張淑娟（右）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭，張起身後，王鴻薇不斷安慰痛哭的張淑娟。聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇（左）30日陪同張淑娟（右）舉行「張淑娟抗議高院針對周玉蔻烏龍爆料二審輕判」記者會，張淑娟突然下跪呼籲法官不要向被告低頭，張起身後，王鴻薇不斷安慰痛哭的張淑娟。聯合報系資料照

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韋淳祐指出，2022年，媒體人周玉蔻在節目上，把張淑娟指為蔣孝嚴「晶華緋聞案」的女主角。張淑娟沒有參選，也沒有參與這場政治攻防，卻被公開點名，捲入私生活指控。對觀眾而言，這可能只是一天的新聞；對她而言，卻是必須長期承受的傷害。

韋淳祐說，這件事跟支持哪個政黨無關。任何人的名字，都不該成為政治攻防的工具。張淑娟之所以至今仍提到蘇巧慧，正是因為當年那場節目，蘇巧慧就在現場。她說：「當事情來的時候，我覺得最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」

韋淳祐說，有人在電視上提出傷害他人名譽的指控，難道不該先要求提出指控的人拿出證據？為什麼反而先要求被指控的一方「面對、處理、說清楚」？誰提出指控，誰就應該拿出證據。不能因為有人上了電視、講得斬釘截鐵，就把澄清的責任丟給別人。否則，任何人只要公開指控，就能逼別人自證清白。這對誰公平？

韋淳祐表示，蘇巧慧或許會說，當年的話是對蔣萬安說的，不是對張淑娟說的。但這仍然沒有回答核心問題，當政治攻防牽連一名無辜女性時，在場的民意代表，是否應該先提醒大家查證，而不是順著指控要求對方回應？

韋淳祐說，他公開這段錄音，就是希望大家聽完整上下文，自己判斷。蘇巧慧也應該有機會完整說明。但說明不能迴避三件事。蘇巧慧當年說「直球對決」之前，是否查證過節目中的指控？如今回頭看，蘇巧慧是否認為那段發言不妥，可能讓未經查證的指控顯得更有道理？對於張淑娟受到的傷害，蘇巧慧願不願意親自表達歉意？

韋淳祐說，道歉不代表蘇巧慧必須承擔別人的全部責任，而是願意對自己的發言負責。一位民意代表的責任，不只是要求別人面對問題，也包括回頭檢視，自己說過的話，有沒有讓無辜的人承受更多傷害。蘇巧慧當年說要「面對它、處理它，跟社會說清楚」。現在請用同樣的標準回答張淑娟。

張淑娟 蘇巧慧 周玉蔻 2026九合一選舉 新北市選舉

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