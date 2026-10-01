蕭美琴明赴參訪台中AI應用展 何欣純今遇「台灣土狗」搶先安撫

2026台中AI應用暨智慧製造展今登場，副總統蕭美琴預計明天參訪。民進黨台中市長參選人何欣純今參觀時，俯身安撫MIT機械狗，並笑稱這是「純的台灣土狗」，肯定台灣研發與製造實力，並強調政府要成為產業的後盾，協助企業轉型升級，支持台灣製造持續創新。

這場展覽一連4天在台中國際會展中心登場，共約400個攤位，首度設置「國防暨軍民通用產業技術主題館」。何欣純今天下午參觀，並與業者交流產業發展及轉型需求。

何欣純表示，台中擁有完整的精密製造與中小企業產業聚落，她持續向中央爭取「無人載具智慧製造中心」設在台中，已獲行政院肯定，未來將整合中央地方資源，協助傳統產業與基礎工業進入無人機、AI機器人、航太、醫療及半導體等供應鏈，帶動百工百業升級。

何欣純指出，行政院已核定「無人載具產業發展統籌型計畫」，規畫去年至2030年投入442億元，跨部會布局推動產業發展。面對非紅供應鏈的趨勢，台中應掌握這波產業發展機會，結合半導體與AI技術，建立更完整的自主製造供應鏈。

何欣純參觀時，俯身觀察昨天才剛誕生、今天剛通電的MIT機械狗，並了解業者如何整合台灣製造的馬達、減速機與驅動板，開發機械狗及機器人關節模組；得知全部零組件都來自台灣，她笑稱這是血統純正的「台灣土狗」，強調政府更要成為產業的後盾。

何欣純表示，現場傳產業者反映轉型卻找不到資源，她推出成立「產業轉型創新中心」政見，建立單一服務平台，整合中央地方的輔導、技術及媒合資源；產業要走向國際，會展建設與交通配套也必須跟上。台中會展二期應加速推動，並與中央合作完善交通，方便國內外買主、參展業者，並以首都格局、讓台中大進擊，並推動台中產業智慧升級。