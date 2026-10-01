選舉才提營養午餐專法 李四川競辦：請蘇巧慧負起責任別說一套做一套

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

2026-10-01 10:19