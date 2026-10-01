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選舉才提營養午餐專法 李四川競辦：請蘇巧慧負起責任別說一套做一套

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
民眾黨團今批民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧選舉才挺「營養午餐專法」。李四川競辦今強調，若真心支持營養午餐專法，請蘇巧慧負起立委責任，回到立法院與在野黨共同推動。聯合報系資料照
民眾黨團今批民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧選舉才挺「營養午餐專法」。李四川競辦今強調，若真心支持營養午餐專法，請蘇巧慧負起立委責任，回到立法院與在野黨共同推動。聯合報系資料照

民眾黨團今批民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧選舉才挺「營養午餐專法」。李四川競辦今強調，如果真心支持營養午餐專法，請蘇巧慧負起立委責任，回到立法院與在野黨共同推動，否則就是說一套做一套。

2026九合一選舉

李四川競選辦公室表示，營養午餐專法是攸關孩子權益的重要法案，民進黨完全執政多年，遲遲未能完成立法，國民黨立委、教育文化委員會召委羅廷瑋上會期數度排審專法，希望能加速推動，卻屢遭民進黨委員杯葛拖延，請問蘇巧慧認同同黨立委這樣的態度嗎？若真心支持營養午餐專法，請蘇巧慧負起立委責任，回到立法院與在野黨共同推動。

蘇巧慧 李四川 營養午餐 2026九合一選舉 新北市選舉

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