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張淑娟遭毀名節 蘇巧慧幫兇鐵證曝光…李四川競辦：霸凌受害者良心何在？

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示，蘇巧慧應向受害者張淑娟女士鄭重道歉。圖／李四川競辦提供
李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示，蘇巧慧應向受害者張淑娟女士鄭重道歉。圖／李四川競辦提供

張淑娟女士昨淚崩下跪，痛訴當年遭媒體人周玉蔻不實爆料摧毀名節，並公開點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧就是當年的「媒體幫兇」。李四川競選辦公室發言人郭音蘭今表示，當時蘇巧慧與周玉蔻一搭一唱，甚至要求受害者「直球對決」，除對張女士表達極度不捨，更要嚴正譴責蘇，「霸凌受害者良心何在？」請不要再閃躲迴避，應正面回應受害者的沉痛指控，還給受害人張淑娟女士一個道歉。

2026九合一選舉

郭音蘭指出，看到張女士在記者會下跪悲憤控訴的畫面，令人萬分鼻酸與痛心，一位從未參與任何選舉、安分守己的平凡女性，僅僅因為某些政客與側翼名嘴為了打擊政敵，就在全國媒體前遭到鋪天蓋地的抹黑與人格謀殺，當年的選舉早已落幕，但強加在受害者身上的污名、心理創傷，至今折磨她多年，讓她必須為了捍衛自己的清白苦苦奔走。

郭音蘭質疑，對於周玉蔻當年在節目上公開抹黑張淑娟女士，與周玉蔻同台的蘇巧慧沒有一句制止，甚至公開說「最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」郭音蘭痛批，蘇巧慧同為女性，看到一位無辜女性遭到如此惡劣的造謠中傷與名節踐踏，蘇巧慧沒有說半句公道話，也沒有盡到民代查證事實的責任，為了打擊政敵就盲目附和，把無辜民眾當成選戰的祭品，冷血至極。

郭音蘭痛批，蘇巧慧平日把「正面、陽光」掛在嘴邊，營造溫暖清新的假象，但事實證明這完全經不起檢驗，蘇巧慧過往的言行證明，她就是抹黑造謠的最大幫兇，甚至踩著無辜女性的眼淚與清白來牟取政治利益，「正面」到底在哪裡？這種把百姓推入痛苦深淵的作風，又算哪門子的「陽光」？根本是說一套做一套，漠視無辜百姓死活的冷血政客，請蘇巧慧身為政治人物，落實自己口中的直球對決，坦誠面對當年的所作所為，向受害者張淑娟女士鄭重道歉。

張淑娟 蘇巧慧 霸凌 2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 周玉蔻

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