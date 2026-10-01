蔣萬安青商之友後援會成立 凍蒜聲不斷超熱情...簽名大排長龍

年底選戰倒數58天，台北市長蔣萬安今晚出席青商之友後援會成立，現場青商會成員超熱情，凍蒜歡呼聲不斷，甚至會後拍照，更是大排長龍。媒體問蔣，對手沈伯洋先前也有青商會行程，但蔣的規格更大？蔣笑稱，非常謝謝青商會的夥伴，因為過去這四年，我們跟青商會夥伴有非常密切合作。

蔣萬安說，尤其在台北市成立青年局之後都有非常密切交流。比如青年局創全國之先有國際實習生交流計畫，得到青商會夥伴很多的協助；舉例來講，包括跟世界各地主要的城市都有協議計畫，從基層農業到AI創新，都有這樣的機會讓台北優秀年輕朋友可拓展視野，到世界各地有這樣的機會，把這樣的經驗帶回台北，分享給更多年輕朋友。

蔣也提到，還有青年朋友創業培養計畫，給予各項的協助支持，讓所有年輕朋友或青商會夥伴，能夠在台北這座城市慢慢逐步實現自己夢想。當然我們對於照顧年輕朋友的腳步不會停下來，會持續推出好的政策，以及施政願景爭取更多年輕朋友支持。

媒體也問蔣，昨天出席美髮公會致詞時，因用「主理人」三個字，遭到質疑這是中國用語？蔣萬安回應，各項說法、用語自然就好。

另外，蔣萬安日前到金華國中視察營養午餐因檢驗鹹度被酸爆，還有網紅質疑，檢驗鹹度無法代表食材新鮮及有沒有細菌？蔣回應，當天到金華國中非常謝謝包括家長、志工、午餐供應委員會等相關夥伴，介紹學校對於營養午餐相關的把關流程，包括食品安全、營養，也包括會檢測鹹度。但不是說只有檢測鹹度，都有進行相關食安、營養的把關。

年底選戰倒數58天，台北市長蔣萬安今晚出席青商之友後援會成立，現場青商會成員超熱情，凍蒜歡呼聲不斷，甚至會後拍照，更是大排長龍。記者林麗玉／攝影