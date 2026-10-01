快訊

打死權利車行同事…男載屍自首 警查出是詐欺通緝犯、逃亡逾2年

日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

大火延燒選戰！謝國樑競辦批童子瑋火災時忙選舉 童辦：抹黑

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑競選辦公室今天質疑昨天下午發生大火時，童子瑋卻在選舉場合現身。記者游明煌／攝影
謝國樑競選辦公室今天質疑昨天下午發生大火時，童子瑋卻在選舉場合現身。記者游明煌／攝影

基隆天外天掩埋場發生大火，火勢延燒近20小時，這把火也燒到藍綠市長選戰。謝國樑競選辦公室今天質疑昨天下午發生大火時，童子瑋卻在選舉場合現身，相關行程安排引發外界質疑。童辦指火警發生在昨天下午1時30分，後援會都在中午前完成舉辦，批謝辦刻意扭曲事實，是造謠及抹黑。

2026九合一選舉

謝國樑競選辦公室謝若彤表示，議長近日出席議會主持議事遭到質疑，昨天3天外天火災期間未見童子瑋到場、卻出席選舉活動等情況，議會正在開會、基隆正在救火，多位民進黨議員也前往現場關心，童子瑋卻在選舉場合現身，相關行程安排引發外界質疑。

謝若彤說，「議會找不到人，火場找不到，去選舉場就找得到。」謝國樑競選辦公室呼籲童子瑋應向市民說明，身為現任基隆市議會議長，究竟如何看待議長職責與個人選舉行程的優先順序。

童子瑋進步基隆辦公室表示，關於議會的行程事宜，均依法請假，且現在是個別議員總質詢時間，已經多次說明；至於天外天大火，發生時間是9月30日下午1時30分左右，後援會都在中午前完成舉辦，謝國樑辦公室刻意扭曲基本事實的時序，是顯而易見的造謠以及抹黑手法。

童子瑋進步基隆辦公室說，天外天垃圾掩埋場一案，議員早就在議會殿堂提醒市政府應重視，無奈市政府毫無作為，才造成現今的災情，如今希望議長到現場勘災關心，還不如提醒市府用心思考如何事前防災。

童子瑋辦公室今天並發布官方LINE好友正式突破3000人，好友數超越謝國樑。童子瑋今天表示，近期好友快速成長，主要來自兩波提升，一是前總統蔡英文日前透過官方LINE，以「有為青年」向支持者介紹童子瑋；另一波則是黃阿瑪進駐基隆港後，吸引大量年輕族群與親子家庭關注，加上總統賴清德親自到場點燈，進一步討論度。謝陣榮對此沒有回應。

童子瑋辦公室今天並發布官方LINE好友正式突破3000人。圖／童子瑋競辦提供
童子瑋辦公室今天並發布官方LINE好友正式突破3000人。圖／童子瑋競辦提供

謝國樑 童子瑋 2026九合一選舉 基隆市選舉 火災

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

基隆藍綠隔空開火…藍批童子瑋吃碗內看碗外 綠轟二信淪謝國樑競選組織

基隆天外天暫存場大火無直升機支援 謝國樑盼救災不分你我

影／基隆天外天床墊延燒5小時入夜未滅原因不明 申請直升機滅火被拒

基隆天外天大火無直升機支援 謝國樑：盼救災不分你我

相關新聞

蔣萬安青商之友後援會成立 凍蒜聲不斷超熱情...簽名大排長龍

年底選戰倒數58天，台北市長蔣萬安今晚出席青商之友後援會成立，現場青商會成員超熱情，凍蒜歡呼聲不斷，甚至會後拍照，更是大排長龍。媒體問蔣，對手沈伯洋先前也有青商會行程，但蔣的規格更大？蔣笑稱，非常謝謝青商會的夥伴，因為過去這四年，我們跟青商會夥伴有非常密切合作。

文山觸角還不夠深…沈伯洋前進深藍區肥皂箱對談 民眾聚焦「這議題」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今傍晚，舉辦第四場肥皂箱活動，與第一線民眾對談。雖然地點在大安、文山，不過線上仍收到破萬則意見，沈表示，雖然主要來自大安區，不過也不代表文山區就沒有負面意見，「可能我觸角還沒有深入」。而現場也有不少民眾針對人行道議題討論、場面熱鬧。

獲賴總統大讚人才 張善政喊話：稱讚我就讓可負擔住宅條例趕快過

賴清德總統日前在民進黨行動中常會稱讚桃園市長張善政，引發地方熱議。張善政今在桃園市八德區舉辦市政說明會，會中再次感謝總統肯定，但話鋒一轉，也隔空喊話「你可負擔住宅也讓我趕快過吧」，同時強調地方有多項建設計畫已送中央，就差中央核定。

沈伯洋政見列營養午餐專法 羅智強：若真心支持請不要再杯葛法案

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，國民黨立委羅智強今在臉書指出，沈伯洋所提政見都是國民黨立院黨團過去所推動的，沈若真心支持專法，就請民進黨未來在法案協商及二三讀時不要再杯葛。

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

大火延燒選戰！謝國樑競辦批童子瑋火災時忙選舉 童辦：抹黑

基隆天外天掩埋場發生大火，火勢延燒近20小時，這把火也燒到藍綠市長選戰。謝國樑競選辦公室今天質疑昨天下午發生大火時，童子瑋卻在選舉場合現身，相關行程安排引發外界質疑。童辦指火警發生在昨天下午1時30分，後援會都在中午前完成舉辦，批謝辦刻意扭曲事實，是造謠及抹黑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。