大火延燒選戰！謝國樑競辦批童子瑋火災時忙選舉 童辦：抹黑

基隆天外天掩埋場發生大火，火勢延燒近20小時，這把火也燒到藍綠市長選戰。謝國樑競選辦公室今天質疑昨天下午發生大火時，童子瑋卻在選舉場合現身，相關行程安排引發外界質疑。童辦指火警發生在昨天下午1時30分，後援會都在中午前完成舉辦，批謝辦刻意扭曲事實，是造謠及抹黑。

謝國樑競選辦公室謝若彤表示，議長近日出席議會主持議事遭到質疑，昨天3天外天火災期間未見童子瑋到場、卻出席選舉活動等情況，議會正在開會、基隆正在救火，多位民進黨議員也前往現場關心，童子瑋卻在選舉場合現身，相關行程安排引發外界質疑。

謝若彤說，「議會找不到人，火場找不到，去選舉場就找得到。」謝國樑競選辦公室呼籲童子瑋應向市民說明，身為現任基隆市議會議長，究竟如何看待議長職責與個人選舉行程的優先順序。

童子瑋進步基隆辦公室表示，關於議會的行程事宜，均依法請假，且現在是個別議員總質詢時間，已經多次說明；至於天外天大火，發生時間是9月30日下午1時30分左右，後援會都在中午前完成舉辦，謝國樑辦公室刻意扭曲基本事實的時序，是顯而易見的造謠以及抹黑手法。

童子瑋進步基隆辦公室說，天外天垃圾掩埋場一案，議員早就在議會殿堂提醒市政府應重視，無奈市政府毫無作為，才造成現今的災情，如今希望議長到現場勘災關心，還不如提醒市府用心思考如何事前防災。

童子瑋辦公室今天並發布官方LINE好友正式突破3000人，好友數超越謝國樑。童子瑋今天表示，近期好友快速成長，主要來自兩波提升，一是前總統蔡英文日前透過官方LINE，以「有為青年」向支持者介紹童子瑋；另一波則是黃阿瑪進駐基隆港後，吸引大量年輕族群與親子家庭關注，加上總統賴清德親自到場點燈，進一步討論度。謝陣榮對此沒有回應。