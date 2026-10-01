莊競程明辦火舞表演拚「夜經濟」 消防局示警：場地鄰近變電所

民進黨新竹市長參選人莊競程明晚將在龍山西路空地舉辦「神火百藝」火舞表演，新竹市消防局今表示，審查活動安全維護計畫後仍有地面防滑、天候風速及緊急救護等安全疑慮，加上場地鄰近龍山變電所，已函請主辦單位補強、排除風險，或審慎評估另覓場地。

莊競程邀請曾登上「英國達人秀」的即將成真火舞團，明晚7時在舊慈雲路夜市、龍山西路99號旁演出「神火百藝」，結合火舞、舞蹈、戲劇與台灣民俗文化。莊競程表示，希望藉由藝文展演、特色市集及商圈活動發展「夜經濟」，增加新竹夜間活動多樣性。

消防局表示，活動單位先前曾洽詢火舞相關規範，當時中央尚無戶外火舞作業指引；內政部消防署已於9月17日發布「火舞展演安全管理指引」，市府並於9月30日收到活動安全維護計畫，因此依最新規範逐項檢視。該指引雖屬行政指導，沒有直接罰則，消防局也沒有活動准駁權限，但仍須就公共安全進行審查。

消防局指出，目前安全計畫仍有兩大疑慮，包括現場地面應加強防滑，並嚴密檢查入秋風速、天候及油料揮發情形，避免演出者滑倒或火源失控；另應建立燒燙傷緊急救護啟動準則，並建議聘請民間救護車全程待命。若搭設臨時展演舞台，也須向市府都發處提出臨時建築物申請。

消防局表示，日前也接獲周邊居民反映，活動場地鄰近重要關鍵基礎設施龍山變電所，又適逢秋季東北季風，憂心未燃盡燈油或火星隨風飄散，可能影響電氣設備或周邊環境，因此已函復主辦單位，建議先補強安全措施、排除風險並補足相關許可後再辦理，或另覓更適當場地。

消防局強調，若主辦單位完成補正、排除風險後仍決定如期舉辦，將預防性部署消防車輛及人力，在龍山變電所周邊警戒，活動現場也將調派消防及救護人力駐守，以因應突發狀況。