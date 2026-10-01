快訊

打死權利車行同事…男載屍自首 警查出是詐欺通緝犯、逃亡逾2年

日職／徐若熙等了快4個月重返一軍 最快球速157公里後援1局無失分

驚見大陸國慶！農業部App行事曆大出包 官方致歉認疏失

聽新聞
0:00 / 0:00

莊競程明辦火舞表演拚「夜經濟」 消防局示警：場地鄰近變電所

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹市長參選人莊競程10月2日晚間邀團隊在舊慈雲路夜市免費演出「神火百藝」，並喊出發展「夜經濟」。圖／莊競程團隊提供
民進黨新竹市長參選人莊競程10月2日晚間邀團隊在舊慈雲路夜市免費演出「神火百藝」，並喊出發展「夜經濟」。圖／莊競程團隊提供

民進黨新竹市長參選人莊競程明晚將在龍山西路空地舉辦「神火百藝」火舞表演，新竹市消防局今表示，審查活動安全維護計畫後仍有地面防滑、天候風速及緊急救護等安全疑慮，加上場地鄰近龍山變電所，已函請主辦單位補強、排除風險，或審慎評估另覓場地。

2026九合一選舉

莊競程邀請曾登上「英國達人秀」的即將成真火舞團，明晚7時在舊慈雲路夜市、龍山西路99號旁演出「神火百藝」，結合火舞、舞蹈、戲劇與台灣民俗文化。莊競程表示，希望藉由藝文展演、特色市集及商圈活動發展「夜經濟」，增加新竹夜間活動多樣性。

消防局表示，活動單位先前曾洽詢火舞相關規範，當時中央尚無戶外火舞作業指引；內政部消防署已於9月17日發布「火舞展演安全管理指引」，市府並於9月30日收到活動安全維護計畫，因此依最新規範逐項檢視。該指引雖屬行政指導，沒有直接罰則，消防局也沒有活動准駁權限，但仍須就公共安全進行審查。

消防局指出，目前安全計畫仍有兩大疑慮，包括現場地面應加強防滑，並嚴密檢查入秋風速、天候及油料揮發情形，避免演出者滑倒或火源失控；另應建立燒燙傷緊急救護啟動準則，並建議聘請民間救護車全程待命。若搭設臨時展演舞台，也須向市府都發處提出臨時建築物申請。

消防局表示，日前也接獲周邊居民反映，活動場地鄰近重要關鍵基礎設施龍山變電所，又適逢秋季東北季風，憂心未燃盡燈油或火星隨風飄散，可能影響電氣設備或周邊環境，因此已函復主辦單位，建議先補強安全措施、排除風險並補足相關許可後再辦理，或另覓更適當場地。

消防局強調，若主辦單位完成補正、排除風險後仍決定如期舉辦，將預防性部署消防車輛及人力，在龍山變電所周邊警戒，活動現場也將調派消防及救護人力駐守，以因應突發狀況。

2026九合一選舉 新竹市選舉 莊競程 夜市 消防局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹市藍營控莊競程辦火舞疑變相賄選 莊競程辦公室：打壓

影／天外天狂燒基隆市區徹夜瀰漫塑膠惡臭 民眾怒：關窗戴口罩仍難耐

影／基隆天外天床墊延燒5小時入夜未滅原因不明 申請直升機滅火被拒

世新大學爭議事件簿／裁系辦、添娛樂設施、身分查驗 3連爆延燒一次看

相關新聞

蔣萬安青商之友後援會成立 凍蒜聲不斷超熱情...簽名大排長龍

年底選戰倒數58天，台北市長蔣萬安今晚出席青商之友後援會成立，現場青商會成員超熱情，凍蒜歡呼聲不斷，甚至會後拍照，更是大排長龍。媒體問蔣，對手沈伯洋先前也有青商會行程，但蔣的規格更大？蔣笑稱，非常謝謝青商會的夥伴，因為過去這四年，我們跟青商會夥伴有非常密切合作。

文山觸角還不夠深…沈伯洋前進深藍區肥皂箱對談 民眾聚焦「這議題」

民進黨台北市長參選人沈伯洋今傍晚，舉辦第四場肥皂箱活動，與第一線民眾對談。雖然地點在大安、文山，不過線上仍收到破萬則意見，沈表示，雖然主要來自大安區，不過也不代表文山區就沒有負面意見，「可能我觸角還沒有深入」。而現場也有不少民眾針對人行道議題討論、場面熱鬧。

獲賴總統大讚人才 張善政喊話：稱讚我就讓可負擔住宅條例趕快過

賴清德總統日前在民進黨行動中常會稱讚桃園市長張善政，引發地方熱議。張善政今在桃園市八德區舉辦市政說明會，會中再次感謝總統肯定，但話鋒一轉，也隔空喊話「你可負擔住宅也讓我趕快過吧」，同時強調地方有多項建設計畫已送中央，就差中央核定。

沈伯洋政見列營養午餐專法 羅智強：若真心支持請不要再杯葛法案

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，國民黨立委羅智強今在臉書指出，沈伯洋所提政見都是國民黨立院黨團過去所推動的，沈若真心支持專法，就請民進黨未來在法案協商及二三讀時不要再杯葛。

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

選舉才提營養午餐專法 李四川競辦：請蘇巧慧負起責任別說一套做一套

民眾黨團今批民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧選舉才挺「營養午餐專法」。李四川競辦今強調，如果真心支持營養午餐專法，請蘇巧慧負起立委責任，回到立法院與在野黨共同推動，否則就是說一套做一套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。