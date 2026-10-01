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文山觸角還不夠深…沈伯洋前進深藍區肥皂箱對談 民眾聚焦「這議題」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場回應民眾提問，並強調有問必答。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場回應民眾提問，並強調有問必答。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今傍晚，舉辦第四場肥皂箱活動，與第一線民眾對談。雖然地點在大安、文山，不過線上仍收到破萬則意見，沈表示，雖然主要來自大安區，不過也不代表文山區就沒有負面意見，「可能我觸角還沒有深入」。而現場也有不少民眾針對人行道議題討論、場面熱鬧。

2026九合一選舉

沈伯洋今天傍晚在大安區瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，晚間17時30分開始，就已經有不少民眾到場，現場民眾逾百人，沈伯洋說大安文山線上收集約1萬2000多則民眾聲音，其中大安區比例更在12行政區中佔比相當高、負面情緒也很高，不過文山相對來說比較少，「可能我觸角還沒有深入文山區」，

沈伯洋也發現，有別於其他行政區大多是講環境衛生，大安文山最多民眾關是人形道及行人友善議題，包含人行道規畫不佳、不足，現場也抽到視障民眾直言，人行道沒有導盲磚導致寸步難行，甚至有些號誌有蟲林鳥叫設計，卻都因為交通繁忙路口吵雜或故障完全聽不到，向市府反映多年卻都無疾而終。

沈伯洋說，之前有討論過上任後要針對整個城市做無障礙計畫，例如荷蘭在規畫路網就以無障礙優先方式實行，透過無障礙重新檢討台北市人行道，針對號誌聲音辨別，也會來規畫這些路口分貝規範，他在日本考察時即便是在很繁忙街區仍可聽見號誌燈提醒，他承諾上任以後會做出改變。

有民眾也提問若當選，八年任內有沒有可能在台北辦大型運動賽事？沈伯洋回應，以世足為例若要舉辦比賽，至少需要四個大足球場，就算台北興建兩座，也不足以應付，場地設計一開始就要著重多功能，讓各項運動競技都可以使用，也要跟新北要合作，旅宿、交通等，還有食安問題，更大酸，「如果按照現在狀況，我覺得嗯...」現場也大笑，不過沈則強調若當選會從基礎建設做起，或去他再任可能沒辦法舉辦，但他的下一任一定可以舉辦。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場擠滿民眾。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場擠滿民眾。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場回應民眾提問，民眾興奮持「洋流」標語等待沈伯洋。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場回應民眾提問，民眾興奮持「洋流」標語等待沈伯洋。記者曾原信／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場回應民眾提問，民眾與沈伯洋都站在肥皂箱上。記者曾原信／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）今天於瑠公公園舉辦「市長你給我聽好了」活動，現場回應民眾提問，民眾與沈伯洋都站在肥皂箱上。記者曾原信／攝影

沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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