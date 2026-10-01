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影／沈伯洋瑠公公園站肥皂箱 親回民眾提問
民進黨台北市市長參選人沈伯洋今天快閃東區瑠公公園，舉行「市長你給我聽好了」活動，雖為快閃活動但仍吸引民眾踴躍參與，擠滿公園。面對民眾各種政策提問，沈伯洋也一一回答。
有民眾認為，桃園機場第三航廈即將啟用，或許松山機場退役後，可以騰出更多空間，也可興建更多橋樑，緩和內湖通往市區的交通，對此沈伯洋也回應，目前與水利署交通部等單位溝通，了解到由於橋樑「落墩」問題，無法興建可承載車輛的橋樑，因此目前先推動腳踏車可通行的橋樑，但沈伯洋也認為，松山機場退場與否，仍然端看第三航廈實際運行後的狀況，且興建橋樑與機場限高並未衝突，在機場未退場前，仍可推動橋樑興建。
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