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獲賴總統大讚人才 張善政喊話：稱讚我就讓可負擔住宅條例趕快過

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今在八德區舉辦市政說明會，會中喊話賴清德總統趕快通過地方提交的可負擔住宅自治條例。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今在八德區舉辦市政說明會，會中喊話賴清德總統趕快通過地方提交的可負擔住宅自治條例。記者陳俊智／攝影

賴清德總統日前在民進黨行動中常會稱讚桃園市長張善政，引發地方熱議。張善政今在桃園市八德區舉辦市政說明會，會中再次感謝總統肯定，但話鋒一轉，也隔空喊話「你可負擔住宅也讓我趕快過吧」，同時強調地方有多項建設計畫已送中央，就差中央核定。

2026九合一選舉

張善政近期全市跑透透，走訪13個行政區舉辦市政說明會，今天最終場除了在地立委邱若華及議員楊朝偉、許家睿、朱珍瑤、段樹文和呂林小鳳服務團隊，也吸引近500名民眾參加，現場人聲鼎沸。

活動中，張善政細數任內執行政策，包括營養午餐免費、生生喝鮮乳，成立婦幼局及各項孕哺補助，長者福利也調高三節及重陽敬老金、放寬敬老愛心卡使用範圍，教育方面則投入上百億資金蓋學校，因應人口成長帶來的教育需求，但談到居住政策時，張善政話鋒一轉，突然提及賴清德總統前幾日在綠營行動中常會誇獎他的事。他感謝總統肯定，但也隔空喊話「可負擔住宅自治條例趕快讓我過」。

張善政表示，政府為實現居住正義蓋社宅，用相對便宜的租金照顧弱勢家庭，但社會住宅難回收建築成本，也會造成很大的財政負擔，所以賴清德總統與中央政府日前也把知8年13萬戶的目標下修到3萬戶。市府為解決了社會住宅不足問題，利用容積獎勵鼓勵建商捐建可負擔宅，用相對周邊市場行情便宜的價格賣給婚育家庭，再用售屋所得蓋新的社宅照顧其他弱勢。現在已有成屋可賣，但卡在法規未過關，既然賴清德總統稱讚他，那可負擔住宅也讓他趕快過吧。

另外，張善政也提到捷運綠線延伸大溪計畫，指市府的可行性研究已依交通部意見克服軌道跨越大漢溪的技術問題，延伸路線照顧大溪老城區居民，但調整後的計畫已送交通部多時，目前還沒結果，市府除了繼續跟交通部反映，也會請在地立委邱若華幫忙反映。

桃園市長張善政今在八德區舉辦市政說明會，會中喊話賴清德總統趕快通過地方提交的可負擔住宅自治條例。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今在八德區舉辦市政說明會，會中喊話賴清德總統趕快通過地方提交的可負擔住宅自治條例。記者陳俊智／攝影

桃園市長張善政今在八德區舉辦市政說明會，會中喊話賴清德總統趕快通過地方提交的可負擔住宅自治條例。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政今在八德區舉辦市政說明會，會中喊話賴清德總統趕快通過地方提交的可負擔住宅自治條例。記者陳俊智／攝影

2026九合一選舉 桃園市選舉 張善政 賴清德

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