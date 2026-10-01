南亞科擴廠選屏東錯失雲林 張嘉郡：可惜卡在土地程序

針對南亞科擴廠選址結果出爐，雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天在一場聯合競總成立大會上受訪時表示，她尊重企業的評估與選擇，但她更關心的是，雲林不缺水、不缺電，有廣大土地與高鐵等交通設施，也有虎科大、雲科大等人才培育基地，很可惜卡在一個「土地程序還沒完成」，就流失這次機會。

張嘉郡指出，她在立法院就曾經持續關注30公頃「虎尾產業園區」開發，也在今年6月立法院經濟委員會考察雲林經濟建設時，爭取將虎尾產業園區納入中科虎尾園區，希望加速園區開發、讓雲林有能力承接大型科技投資。

張嘉郡舉矽品精密為例，強調原有的中科虎尾園區之外，今年也決定在斗六擴廠，矽品也非常肯定縣府給予的協助，未來如順利當選雲林縣長，她會加速推動虎尾產業園區與中科虎尾二期擴建的進程，把企業需要的土地、穩定的水電與基礎設施，搭配可以配合企業時程的行政效率都準備好，爭取並抓住其他科技廠投資與進駐的機會。

張嘉郡和西螺鎮長參選人蕭德恕今天成立聯合競總，兩人大進場，大批支持者熱烈歡呼，凍蒜聲不斷，場面熱滾滾。