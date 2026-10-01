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南亞科擴廠選屏東錯失雲林 張嘉郡：可惜卡在土地程序

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨雲林縣長參選人的立委張嘉郡和西螺鎮長參選人蕭德恕今天成立聯合競總，不少支持者相挺，場面熱烈，她針對南亞科沒能到雲林設廠也發表看法。記者蔡維斌／攝影
國民黨雲林縣長參選人的立委張嘉郡和西螺鎮長參選人蕭德恕今天成立聯合競總，不少支持者相挺，場面熱烈，她針對南亞科沒能到雲林設廠也發表看法。記者蔡維斌／攝影

針對南亞科擴廠選址結果出爐，雲林縣長參選人、立委張嘉郡今天在一場聯合競總成立大會上受訪時表示，她尊重企業的評估與選擇，但她更關心的是，雲林不缺水、不缺電，有廣大土地與高鐵等交通設施，也有虎科大、雲科大等人才培育基地，很可惜卡在一個「土地程序還沒完成」，就流失這次機會。

2026九合一選舉

張嘉郡指出，她在立法院就曾經持續關注30公頃「虎尾產業園區」開發，也在今年6月立法院經濟委員會考察雲林經濟建設時，爭取將虎尾產業園區納入中科虎尾園區，希望加速園區開發、讓雲林有能力承接大型科技投資。

張嘉郡舉矽品精密為例，強調原有的中科虎尾園區之外，今年也決定在斗六擴廠，矽品也非常肯定縣府給予的協助，未來如順利當選雲林縣長，她會加速推動虎尾產業園區與中科虎尾二期擴建的進程，把企業需要的土地、穩定的水電與基礎設施，搭配可以配合企業時程的行政效率都準備好，爭取並抓住其他科技廠投資與進駐的機會。

張嘉郡和西螺鎮長參選人蕭德恕今天成立聯合競總，兩人大進場，大批支持者熱烈歡呼，凍蒜聲不斷，場面熱滾滾。

張嘉郡 土地 南亞科 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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