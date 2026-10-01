快訊

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

F-16終於要回來了 空軍宣布：明天上午抵達台東志航基地

成立苗栗同鄉後援會 蘇巧慧拋客家文化、青年交流、產業鏈結創雙贏

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台。記者葉德正／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台。蘇巧慧表示，新北與苗栗距離近、情感也深，若未來兩人分別在新北、苗栗推動地方治理，將擴大兩地合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結，讓苗栗與新北共創雙贏。

2026九合一選舉

蘇巧慧指出，苗栗是客家文化重要聚落，新北則有許多客家族群散居，未來可深化兩地客家文化交流，包括擴大辦理客家信仰活動、挹注客家文史工作，也可串聯苗栗客庄的師資、店家與文化資源，讓新北客家鄉親有更多學習客語、接觸客家文化的場域。

蘇強調，客家文化不能只停留在傳統與過去，最大的目標不是只是守住傳統，而是讓傳統成為日常、成為未來，希望透過影視音、ACGN、動漫、時尚及IP等跨領域合作，讓客家文化轉化為產業與新的文化元素，吸引年輕世代接觸。

在青年交流方面，蘇巧慧提出，可盤點兩地低度利用的公共空間，作為青年創業及駐村使用，讓苗栗青年有機會到新北成為駐村藝術家或青年創業家，新北青年也能利用苗栗開放、便宜的空間進行創作與創業雙向交流。

蘇巧慧表示，苗栗近年在無人機、科技及AI資訊產業都有蓬勃發展，新北則有大量工廠及中小企業，未來可從技職學生培育開始，進一步推動兩地學校、人才與中小企業工廠對接，讓青年培訓與產業需求接軌。

蘇巧慧表示，新北有許多苗栗移居的鄉親，苗栗則是許多人的母縣，未來透過新北市、苗栗縣政府及兩地同鄉會建立更緊密的合作管道，希望讓新北成為苗栗最好的靠山、朋友，苗栗也成為新北最可以信任的夥伴，讓兩地在文化、青年及產業等面向共同發展。

蘇巧慧表示，她與陳品安同梯被提名，且同樣是女性、律師、兩個孩子的媽媽，從文化、教育、社福一路關注到地方建設，都是經過10年歷練的新一代公眾服務者，未來若有機會在新北與苗栗服務，盼能把兩地的連結進一步放大。

苗栗 蘇巧慧 後援 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠打團體戰 蘇巧慧：支持力量「越聚越攏」下月迎改變

成立醫師後援會 蘇巧慧拋四大承諾：打造更健康新北市

觀光產業力挺蔣萬安、李四川 侯友宜：支持李四川就是疼惜侯友宜

10家小店串起地方力量！永豐基金會第4屆「小店永豐」華山開張亮相

相關新聞

認知作戰定義「國與國」？她列沈伯洋4點：認知作戰祖師爺

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋針對認知作戰攻防，昨指認知作戰是指國與國之間，「蔣萬安可能要熟悉一下這個名詞的定義」；國民黨發言人柳采葳舉沈伯洋4件事，質疑「你不就是那個傳說中的認知作戰祖師爺嗎？」

名嘴猛轟沈伯洋 質疑座右銘「最短捷徑是繞遠路」：你坐直升機從政

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期多次引用日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》名言「最短的捷徑就是繞遠路」，作為自己的座右銘，引發政壇不同解讀。資深媒體人陳揮文昨（30）日在政論節目《新聞大白話》中對此猛烈抨擊，質疑沈伯洋從政經歷似與這句話不符，更以「你是坐著直升機從政」形容其政治歷程。

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

尋求連任的國民黨新北市三重蘆洲選區市議員王威元今天舉辦競選總部成立大會，他致詞時激動哽咽提及8月被依行賄罪嫌起訴是司法迫害，懇請選民堅定支持當選，並透露10月6日議會定期會結束，「還會有人被抓！」

沈伯洋政見列營養午餐專法 羅智強：若真心支持請不要再杯葛法案

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，國民黨立委羅智強今在臉書指出，沈伯洋所提政見都是國民黨立院黨團過去所推動的，沈若真心支持專法，就請民進黨未來在法案協商及二三讀時不要再杯葛。

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

成立苗栗同鄉後援會 蘇巧慧拋客家文化、青年交流、產業鏈結創雙贏

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台。蘇巧慧表示，新北與苗栗距離近、情感也深，若未來兩人分別在新北、苗栗推動地方治理，將擴大兩地合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結，讓苗栗與新北共創雙贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。