成立苗栗同鄉後援會 蘇巧慧拋客家文化、青年交流、產業鏈結創雙贏

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台。蘇巧慧表示，新北與苗栗距離近、情感也深，若未來兩人分別在新北、苗栗推動地方治理，將擴大兩地合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結，讓苗栗與新北共創雙贏。

蘇巧慧指出，苗栗是客家文化重要聚落，新北則有許多客家族群散居，未來可深化兩地客家文化交流，包括擴大辦理客家信仰活動、挹注客家文史工作，也可串聯苗栗客庄的師資、店家與文化資源，讓新北客家鄉親有更多學習客語、接觸客家文化的場域。

蘇強調，客家文化不能只停留在傳統與過去，最大的目標不是只是守住傳統，而是讓傳統成為日常、成為未來，希望透過影視音、ACGN、動漫、時尚及IP等跨領域合作，讓客家文化轉化為產業與新的文化元素，吸引年輕世代接觸。

在青年交流方面，蘇巧慧提出，可盤點兩地低度利用的公共空間，作為青年創業及駐村使用，讓苗栗青年有機會到新北成為駐村藝術家或青年創業家，新北青年也能利用苗栗開放、便宜的空間進行創作與創業雙向交流。

蘇巧慧表示，苗栗近年在無人機、科技及AI資訊產業都有蓬勃發展，新北則有大量工廠及中小企業，未來可從技職學生培育開始，進一步推動兩地學校、人才與中小企業工廠對接，讓青年培訓與產業需求接軌。

蘇巧慧表示，新北有許多苗栗移居的鄉親，苗栗則是許多人的母縣，未來透過新北市、苗栗縣政府及兩地同鄉會建立更緊密的合作管道，希望讓新北成為苗栗最好的靠山、朋友，苗栗也成為新北最可以信任的夥伴，讓兩地在文化、青年及產業等面向共同發展。

蘇巧慧表示，她與陳品安同梯被提名，且同樣是女性、律師、兩個孩子的媽媽，從文化、教育、社福一路關注到地方建設，都是經過10年歷練的新一代公眾服務者，未來若有機會在新北與苗栗服務，盼能把兩地的連結進一步放大。