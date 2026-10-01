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財劃法修法嘉義縣年增120億 吳品叡承諾上任全面補助長者健保費

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供
財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供

嘉義縣10月1日起補助65至69歲中低收入長者健保費，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡今表示，財劃法修法後嘉縣每年增加120億元財源，補助65歲以上長者健保費每年約12億元，僅占新增財源十分之一，並非做不到，她上任一定全力推動老人健保費補助，幫助家庭分擔責任。

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吳品叡表示，縣府一再以財政不足、尚有負債為由拒絕補助老人健保費，民進黨縣長候選人蔡易餘也稱「現階段不考慮」，等未來稅收增加後再評估。如今面對民意反彈，縣府才急忙推出適用範圍極小的縮水方案，把「只照顧少數人」包裝成「照顧嘉義長輩」。

「財源已經增加，為什麼還要長輩繼續等？」吳品叡說，財劃法帶來的新增財源，就是嘉義重新調整預算順序、改善縣民福利的機會，縣府不能只高喊嘉義起飛，面對長者福利時卻只剩財政困難，更不能坐擁新增財源，卻連其中1成都不願意拿出來照顧全縣4分之1人口。

吳品叡也說，照顧長者和照顧青年從來不是二選一，如果必須同時負擔父母健保、醫療與生活支出，年輕人壓力只會更重，許多嘉義青年不是不願意回鄉，而是返鄉後除了就業、育兒與居住壓力，還要承擔父母照顧責任，期盼能建立能支撐家庭的社會福利制度。

吳品叡強調，縣府宣布「65至69歲中低收入長者健保費全免」並非新創政策，中央原本就已補助中低收入戶二分之一健保費，許多縣市早已針對65至69歲中低收入長者補足剩餘費用，若她當選嘉義縣長，將全力推動社會福利，全額補助65歲以上長者健保費。

財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供
財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供

財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供
財劃法修法嘉義縣年增120億元，無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡承諾上任全面補助長者健保費。圖／吳品叡提供

吳品叡 嘉義 財劃法 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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