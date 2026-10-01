蔡易餘公布社福政見 重陽敬老金最高1.2萬元、生育補助最高12萬元

嘉義縣10月1日起針對65至69歲中低收入戶長者免健保費正式上路。民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘今天提出醫療社福政見，提出長者照顧、生育育兒、婦幼支持及資深護理人員獎勵等政策，規劃額外投入約10億元，打造從長者、弱勢到青年、婦幼的全世代照顧網。

蔡易餘表示，重陽敬老金自2027年將調整為四級，65至79歲3000元、80至89歲6000元、90至99歲9000元、100歲以上1萬2000元；未來將延續既有老人照顧據點，擴大骨鬆肌少運動營養班，並延續樂齡活動假牙計畫，全口活動假牙補助由4萬元提高至4萬4000元。

蔡易餘也說，他會將敬老卡全面升級，每月點數提高至1200點，大埔、阿里山提高至1500點；春節、端午、中秋每節另外加碼300點，可用於購買縣府簽約的嘉義農漁產品。敬老卡原有用途延續，擴大可搭乘計程車及YouBike，計程車單趟上限100點、每月上限400點。

此外，補助最長3年凍卵保存費，40歲以下、設籍嘉縣滿1年育齡女性，不限醫療性需求，合計最高補助2萬2000元。同時提出「好孕369」，2027年起提高生育補助，第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元、第四胎以上12萬元，並延續設籍6個月、不排富方向。

蔡易餘也說，公托建設將朝「一鄉鎮一公托」推進，讓每個鄉鎮至少有一處公托，並完善營運及托育人力。另也針對設籍嘉義縣滿10年、工作年資滿10年護理人員，加發資深護理獎勵金，感謝長年投入護理工作的護理人員，也強化嘉義醫療照護人力的支持。

蔡易餘表示，未來規畫再投入約10億元預算，涵蓋長者、弱勢、婦幼、青年及身心障礙者等不同族群，若有機會接棒翁章梁，將持續強化長者及弱勢照顧，逐步完善嘉義縣社會安全網，近期將舉辦下鄉百場座談，持續向鄉親說明施政理念及政策內容。

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天公布醫療社福政見，提高重陽敬老金，100歲以上最高可領1.2萬元。圖／蔡易餘提供