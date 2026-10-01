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陳亭妃跨海助選 期創台南與澎湖400年首位女市長與女縣長

中央社／ 澎湖縣1日電

民進黨台南市長參選人陳亭妃，今天跨海到澎湖，陪同澎湖縣長參選人吳淑瑾市區掃街拜票，展現女性參選人親和力，期創造歷史，成為台南與澎湖400多年來的首位女性市長與女縣長。

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陳亭妃與吳淑瑾今天攜手展開系列拜票，行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、馬公市長黃健忠、澎湖縣議員呂黃春金及民進黨澎湖縣黨部主委盧長在、縣議員參選人顏家康等人，也分別陪同2人一起向鄉親問候，為吳淑瑾加油打氣。吳淑瑾與陳亭妃展現超高親和力，沿途向攤商與民眾拜票，收到滿滿的加油聲，更有支持者送上一串粽子，預祝2位女性戰將年底一起勝選。

吳淑瑾表示，許多澎湖鄉親長年在台南打拚深耕，兩地互動極為頻繁，但台南與澎湖之間的空中交通，卻僅有一家航空公司營運、每天僅提供3個往返班次，長期呈現「班班客滿、供給趕不上需求」的困境，未來若執政，與陳亭妃定會積極向中央與交通部爭取，全力推動「台南—澎湖」航線增班，並積極協調引進其他航空公司投入經營，讓兩地交通動能真正到位。

吳淑瑾感謝陳亭妃跨海助陣，並為台南與澎湖開啟「新時代的雙城會」，強調近年雙城在跳島觀光與物產推廣上成果豐碩，未來若能持續深化合作並解套交通瓶頸，兩地發展潛力無窮。

陳亭妃今天抵澎為吳淑瑾助選時，還碰上在市場販售台南古早味的永康鄉親，顯得格外親切，並前往媽宮城隍廟與馬公朝陽社區參香參訪，祈求地方平安、選舉順利圓滿並了解長者共餐的推動成果，作為未來市政的參考。

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