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吳宗憲推休閒農業跨域套裝 打造宜蘭「夜經濟2.0」深度旅遊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭線+1向內整合觀光，吳宗憲提出推動休閒農業跨域整合套裝，打造越夜越美麗「夜經濟2.0」深度旅遊。圖／吳宗憲陣營提供
宜蘭線+1向內整合觀光，吳宗憲提出推動休閒農業跨域整合套裝，打造越夜越美麗「夜經濟2.0」深度旅遊。圖／吳宗憲陣營提供

宜蘭縣長參選人吳宗憲在冬山鄉展開掃街，鄉親熱情歡迎高喊「凍蒜」，吳宗憲感受冬山好山好水、有山有湖，循生命臍帶的「冬山河」連結入海，孕育出全國數量最多的休閒農業區；未來他要協助整合打造跨區套裝遊程，培養熟悉鄉土文史「說宜蘭故事的人」，引領遊客深度旅遊，把人留在宜蘭，帶動消費。

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吳宗憲昨天從早到晚走訪冬山鄉，由縣議員楊弘旻、邱素梅、冬山鄉長候選人林松根、後援會會長黃志耀、競總指導委員會主委陳琬惠及多位代表陪同深入街頭、社區、宮廟及商家，從清晨7點第一聲「早安」走到清溝夜市的「晚安」，傾聽鄉親最真實的生活與期盼。

冬山鄉是休閒農業重鎮，吳宗憲感謝業者努力發展休區最早且完整，目前共有17處休閒農業區，數量全國最多；其中冬山鄉就有4處休閒農業區，居全縣與全國之冠；此外羅東溪休閒農業區涵蓋冬山鄉柯林村，冬山河休閒農業區涵蓋冬山鄉武淵村，可見與冬山鄉土地轄區有關的就有6處，冬山是休閒農業發展的領頭羊。

吳宗憲指出，蘭陽平原文史地理與鄉土俗諺是不同於其他縣市的珍貴資產，世世代代灌溉出獨屬這片土地的DNA；國5連假壅塞也反映出宜蘭不是没有遊客，而是旅客停留時間太短，在每個獨立景點走馬看花，缺少「點串連成線」的深度旅遊。

吳宗憲說，他提出「宜蘭縣+1」構想，不僅要「向外」與北北基桃等縣市合作，爭取產業進駐、增加青年就業機會、行銷宜蘭嚴選米等優質農產品，也要藉「向內」整合觀光資源，串聯景點與體驗，吸引更多觀光客。

他承諾，未來以縣府作為平台，主動協助休閒農業區異業結盟，組合包裝有趣好玩的套裝遊程，進一步行銷至北北基桃竹等聯盟縣市，讓遊客不只來宜蘭，更願意留下來。

吳宗憲一行人昨晚走訪知名清溝夜市，他指出，夜市是宜蘭夜間經濟的重要一環，希望觀光客不只是白天旅遊，更能加上夜間遊程，留宿一晚，體驗飯店、民宿及夜市文化。

吳宗憲表示，宜蘭的夜間生態活動非常豐富，4、5月賞螢、夏季晚間的獨角仙、6月到9月夜間的穗花棋盤腳綻放等都是經典夜遊行程，由於低光害、水質與環境保育良好，擁有許多適合夜間觀察的休閒農場生態秘境，但也需要有專人解說帶路。

縣政府從後疫情時期推出「蘭陽越夜越美麗-夜經濟」政策，吳宗憲承諾在既有基礎升級為「夜經濟2.0」，培養熟悉鄉土文史、會講故事的人，透過專業導覽解說豐富遊程景點，打造深度旅遊計畫，刻畫在地獨特的旅遊記憶，爭取遊客留住，讓更多觀光收益留在宜蘭。

宜蘭線+1向內整合觀光，吳宗憲提出推動休閒農業跨域整合套裝，打造越夜越美麗「夜經濟2.0」深度旅遊。圖／吳宗憲陣營提供
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宜蘭線+1向內整合觀光，吳宗憲提出推動休閒農業跨域整合套裝，打造越夜越美麗「夜經濟2.0」深度旅遊。圖／吳宗憲陣營提供
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