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李四川曾說不選 蘇巧慧：尊重對手生涯規畫、用政見競爭
新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市長參選人李四川過去曾受訪表示不參選，有綠營質疑誠信問題。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天受訪表示，尊重對手候選人的生涯規畫改變，自己則會保持正面陽光態度，持續向選民報告想為新北市做的政見與願景。
蘇巧慧表示，這次選戰期待自己，也要求自己保持著正面陽光的態度，跟大家報告的都是自己想要為新北市做的政見跟願景。
蘇巧慧表示，每一個人期待的，是可以檢視能不能串得起來、是不是中心思想一致，她會以正面陽光、有創意且自信的態度面對選戰，「未來新北市我們一定可以成為一個更好的城市。」
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