藍綠打團體戰 蘇巧慧：支持力量「越聚越攏」下月迎改變

2026選戰愈演愈烈，藍綠陣營近期紛紛推出「團體戰」，拉高選戰聲量。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與台北市長參選人沈伯洋合體，今天舉行苗栗同鄉後援會也與苗栗縣長參選人陳品安合體，蘇受訪時表示，除網路上的空戰，也持續勤跑地方，透過一場場後援會，把不同產業、不同聲音及不同地區的支持力量組合起來，力量「越聚越攏」，越來越熱、越來越高興，要準備迎接下個月的改變。

蘇巧慧說，今天很高興苗栗鄉親組成苗栗後援會，也特別開心陳品安親自到場，兩人互相加油打氣，前天才和台北市長參選人沈伯洋同台，今天則和陳品安站在一起，前面是「洋流慧聚」，今天則是「品安慧贏」。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與新北市前市長朱立倫合體掃街，周日還要再找來侯友宜、蔣萬安、韓國瑜等人。蘇巧慧表示，對手的節奏都尊重，但她認為，這段時間自己感受到的，是不同族群、世代、產業與地區的人陸續站出來。

蘇巧慧說，今天陳品安帶來的不只是苗栗的加油，而是把苗栗與新北串聯起來；她也觀察到，越來越多人認同她提出讓新北升級、讓各區特色被看見，以及讓新北城市產生光榮感的願景，支持力量「越聚越攏」，越來越熱、越來越高興，要準備迎接下個月的改變。

陳品安表示，新北市苗栗同鄉會有許多原本就是自己的好朋友，因此看到大家支持蘇巧慧相當開心，兩人不只是同一梯被民進黨提名，也希望在新北、苗栗及全台各地一起拚戰。