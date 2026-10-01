快訊

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

F-16終於要回來了 空軍宣布：明天上午抵達台東志航基地

聽新聞
0:00 / 0:00

藍綠打團體戰 蘇巧慧：支持力量「越聚越攏」下月迎改變

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天與民進黨苗栗縣長參選人陳品安（左）合體。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今天與民進黨苗栗縣長參選人陳品安（左）合體。記者葉德正／攝影

2026選戰愈演愈烈，藍綠陣營近期紛紛推出「團體戰」，拉高選戰聲量。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前與台北市長參選人沈伯洋合體，今天舉行苗栗同鄉後援會也與苗栗縣長參選人陳品安合體，蘇受訪時表示，除網路上的空戰，也持續勤跑地方，透過一場場後援會，把不同產業、不同聲音及不同地區的支持力量組合起來，力量「越聚越攏」，越來越熱、越來越高興，要準備迎接下個月的改變。

2026九合一選舉

蘇巧慧說，今天很高興苗栗鄉親組成苗栗後援會，也特別開心陳品安親自到場，兩人互相加油打氣，前天才和台北市長參選人沈伯洋同台，今天則和陳品安站在一起，前面是「洋流慧聚」，今天則是「品安慧贏」。

國民黨新北市長參選人李四川今天上午與新北市前市長朱立倫合體掃街，周日還要再找來侯友宜、蔣萬安、韓國瑜等人。蘇巧慧表示，對手的節奏都尊重，但她認為，這段時間自己感受到的，是不同族群、世代、產業與地區的人陸續站出來。

蘇巧慧說，今天陳品安帶來的不只是苗栗的加油，而是把苗栗與新北串聯起來；她也觀察到，越來越多人認同她提出讓新北升級、讓各區特色被看見，以及讓新北城市產生光榮感的願景，支持力量「越聚越攏」，越來越熱、越來越高興，要準備迎接下個月的改變。

陳品安表示，新北市苗栗同鄉會有許多原本就是自己的好朋友，因此看到大家支持蘇巧慧相當開心，兩人不只是同一梯被民進黨提名，也希望在新北、苗栗及全台各地一起拚戰。

蘇巧慧 藍綠 沈伯洋 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成立醫師後援會 蘇巧慧拋四大承諾：打造更健康新北市

遭批選舉才挺營養午餐專法 蘇巧慧：我是首提免費政策的新北候選人

蔣萬安稱李四川「最親密戰友」

蘇巧慧提新北衛星變繁星 侯友宜：新北升格後已不是衛星

相關新聞

認知作戰定義「國與國」？她列沈伯洋4點：認知作戰祖師爺

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋針對認知作戰攻防，昨指認知作戰是指國與國之間，「蔣萬安可能要熟悉一下這個名詞的定義」；國民黨發言人柳采葳舉沈伯洋4件事，質疑「你不就是那個傳說中的認知作戰祖師爺嗎？」

名嘴猛轟沈伯洋 質疑座右銘「最短捷徑是繞遠路」：你坐直升機從政

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期多次引用日本漫畫《JOJO的奇妙冒險》名言「最短的捷徑就是繞遠路」，作為自己的座右銘，引發政壇不同解讀。資深媒體人陳揮文昨（30）日在政論節目《新聞大白話》中對此猛烈抨擊，質疑沈伯洋從政經歷似與這句話不符，更以「你是坐著直升機從政」形容其政治歷程。

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

尋求連任的國民黨新北市三重蘆洲選區市議員王威元今天舉辦競選總部成立大會，他致詞時激動哽咽提及8月被依行賄罪嫌起訴是司法迫害，懇請選民堅定支持當選，並透露10月6日議會定期會結束，「還會有人被抓！」

沈伯洋政見列營養午餐專法 羅智強：若真心支持請不要再杯葛法案

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，國民黨立委羅智強今在臉書指出，沈伯洋所提政見都是國民黨立院黨團過去所推動的，沈若真心支持專法，就請民進黨未來在法案協商及二三讀時不要再杯葛。

柯文哲彰化輔選談「洋流」：500人喊凍蒜「往往以為全世界都支持你」

前民眾黨主席柯文哲今天到彰化，預計一整天為黨內參選人輔選。對於民進黨台北市長參選人沈伯洋帶起的「洋流」，柯文哲表示，政黨一般都有一定實力，可以運作到一定的支持量，「當500人圍著喊凍蒜，往往會以為全世界都支持你」，但網路聲量交叉比較、民調還是可以提供客觀數字，與現場看到的情況還是有差別。

成立苗栗同鄉後援會 蘇巧慧拋客家文化、青年交流、產業鏈結創雙贏

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天成立新北市苗栗同鄉後援會，邀請民進黨苗栗縣長參選人陳品安同台。蘇巧慧表示，新北與苗栗距離近、情感也深，若未來兩人分別在新北、苗栗推動地方治理，將擴大兩地合作，從客家文化、青年交流到產業鏈結，讓苗栗與新北共創雙贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。