沈伯洋政見列營養午餐專法 羅智強：若真心支持請不要再杯葛法案

民進黨台北市長參選人沈伯洋在競選政見中列入「支持營養午餐專法」，國民黨立委羅智強今在臉書指出，沈伯洋所提政見都是國民黨立院黨團過去所推動的，沈若真心支持專法，就請民進黨未來在法案協商及二三讀時不要再杯葛。

羅智強表示，台北市9月起全面實施國中小免費營養午餐政策，沈伯洋批評沒配套，並說最好的解法是營養午餐專法；此外，沈也在競選政見中列出「支持營養午餐專法」，要推動營養教育與飲食素養，讓午餐有品質、有營養、有教育意義。

羅智強指出，沈伯洋提的政見讓人看得一頭霧水，這不正是國民黨在立法院努力推動、民進黨全力阻擋的嗎？營養午餐專法延宕10多年，遲遲未能完成立法。教育文化委員會召委羅廷瑋上會期數度排審營養午餐專法，卻屢遭民進黨委員議事杯葛、藉口拖延，甚至發動惡意散會沒收審查。

羅智強提到，沈伯洋說，營養午餐的重點是配套措施，東京也在做免費營養午餐。這說得沒錯，因此上會期藍白委員特別自費到東京考察，以借鏡日本透過完善法制，落實優質的學餐體系，結果卻被民進黨抹黑造謠是「公費爽出國」，事後一句道歉都沒有。

羅智強表示，沈伯洋說，應該思考一間廚房供應幾所學校、營養師要搭配什麼、營養師的檢核如何等，所以國民黨積極推動營養午餐專法，要建立一套把關制度，讓孩子吃得安心、家長放心。請問，為什麼民進黨要百般阻撓？

羅智強指出，蔣萬安推出國中小免費營養午餐政策後，台南、高雄、屏東、嘉義等綠營縣市都陸續跟進，全台學童都受惠，沈伯洋卻因為有家長抱怨午餐難吃，就說一定要讓自費回來。免費又能維持品質，減輕育兒家庭負擔，這不才是一個有擔當市長該努力的目標？讓孩子不因家庭經濟條件而在午餐上被比較，實踐「餐桌平權」與「教育平權」，這才是真正照顧學童、照顧市民的市長。

羅智強說，營養午餐專法在7月底完成初審，送出委員會，正是因為反對排審的民進黨立委吳思瑤、陳培瑜隨沈伯洋去美國拚選舉。如果沈伯洋真心支持專法，真心希望完善營養午餐配套，就請民進黨未來在法案協商及二三讀時，不要再杯葛。「請沈伯洋心口如一，與在野黨一起完成營養午餐專法立法，落實校園食安、學生營養及飲食教育。 」