影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

尋求連任的國民黨新北市三重蘆洲選區市議員王威元今天舉辦競選總部成立大會，他致詞時激動哽咽提及8月被依行賄罪嫌起訴是司法迫害，懇請選民堅定支持當選，並透露10月6日議會定期會結束，「還會有人被抓！」

今天成立大會包括國民黨副主席李乾龍、台中副市長鄭照新、立委葉元之、廖先翔、洪孟楷、市議員林國春、陳家琪、游輝冗、呂家愷、陳美芳等人到場站台助講，向全場近千名支持者懇請支持市長參選人李四川和市議員王威元。

王威元致詞說，永遠不會忘記8月11號那一天，檢調大規模出動8個人清晨5點半到家裡按門鈴，進入家裡搜索之後，「在我兒子面前把我抓走」。目的就是要製造新聞，讓大家以為王威元不能參選、或者選上也無效。

最令人無法接受的是，「為什麼要在我兒子的面前把我抓走？有什麼事情沖著我來，不要故意去搞這些動作」。他強調一定會到法院爭取自己的清白，但問題是到法院爭取清白可能至少要2年，選舉只剩58天，懇請鄉親堅定支持、陪他走過從政以來最辛苦的一段路。

王威元怒批民進黨政府企圖用司法迫害手段影響選舉，甚至還說上個禮拜在議會聚會，有1個消息比較靈通的議員透露，等到10月6日定期會結束之後，「大家等著看，還會有人被抓！他們現在已經殺紅了眼。」

國民黨新北市三重蘆洲選區市議員王威元（中）今天舉辦競選總部成立大會，國民黨副主席李乾龍（左四）及多名立委、市議員站台助講。記者林昭彰／攝影

國民黨三重蘆洲選區市議員王威元今天成立競選總部，他致詞時激動哽咽提及8月被依行賄罪嫌起訴是司法迫害，質疑「為什麼要在我兒子的面前把我抓走？故意去搞這些動作」並且透露，6日議會定期會結束，「還會有人被抓！」記者林昭彰／攝影