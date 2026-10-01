遭批選舉才挺營養午餐專法 蘇巧慧：我是首提免費政策的新北候選人

民眾黨團今批民進黨雙北市長參選人沈伯洋、蘇巧慧選舉才挺「營養午餐專法」。蘇巧慧受訪表示，在野黨目前是立法院多數，要通過法案並非問題；她強調，自己是首位提出免費營養午餐的新北市長候選人，也是唯一要求重視營養午餐品質者，自己多年來持續關注相關議題，免費只是基本，更重要的是品質。

蘇巧慧說，自己這些年來一直非常關心兒童營養午餐問題，也與在地團膳業者及全國團膳業者保持密切關係，不但在各項議題討論上彼此切磋，也經常代表業者反映各項意見。

蘇巧慧說，在這次選戰當中，她是第一個提出兒童免費營養午餐的新北市長候選人，也是唯一一個要求營養午餐要重視品質的新北市長候選人。

蘇巧慧強調，免費只是樓地板，真正需要注重的是營養午餐的品質，未來除了營養午餐品質之外，也應該重視與在地食材的結合，甚至推動食農教育。

她說，可以把新北市的風土文化、歷史及產物等融入食材，成為學生學習的一部分，就像水豚媽媽說的一樣，在做中學、學中玩，這些事情可以結合在一起。

蘇巧慧表示，這是她對教育的基本理念，同時也是她對營養午餐最大的支持，未來要做的事情還可以非常多，大家一起努力。