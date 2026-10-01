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認知作戰定義「國與國」？她列沈伯洋4點：認知作戰祖師爺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋針對認知作戰攻防，昨指認知作戰是指國與國之間，「蔣萬安可能要熟悉一下這個名詞的定義」；國民黨發言人柳采葳舉沈伯洋4件事，質疑「你不就是那個傳說中的認知作戰祖師爺嗎？」

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柳采葳表示，沈伯洋到底有多怕大家想起他「認知作戰黑歷史」？平時不是自封「認知作戰祖師爺」嗎？結果只要被檢驗，就立馬講學術定義裝無辜。

她舉例，中南部空汙肺腺癌，人民吸霧霾，被沈伯洋抹成「中共敘事攻擊」聲稱轉傳真實空汙數據是為了植入「民主無能」，把人民呼吸權抹紅成境外陰謀，幫民進黨失敗的能源政策卸責。

另外，衛福部黑箱缺疫苗，民眾要真相，被沈伯洋控「境外金流收買網紅」，拿大數據指控強烈攻擊衛福部的8個 YouTube 頻道是「境外勢力透過海外金流收買的傳身筒」把本土對採購失能與黑箱的強烈怒火，硬包裝成境外惡意攻擊。

柳采葳說，本土缺蛋物價瘋漲時，被沈伯洋批「瓦解心理防衛」，指稱轉傳真實缺蛋新聞是中共在用「真實新聞崩解台灣人心理防衛」，用冷冰冰的學術名詞，直接沒收人民對物價不滿的憤怒權，護航調度失能的農業部。

柳采葳指出，沈伯洋公開主張將里長、立委、台商、陸配幾十萬人列為高風險「第五縱隊」進行系統性監控登記，引發全民對大搞綠色恐怖的怒火，沈伯洋做了什麼？面對全民怒火，不檢討自己扼殺人權，反而反擊稱是「中共透過在地協力者對他發動毀滅式認知作戰」，拿陰謀論擋掉自己法西斯式主張的檢驗。

柳采葳表示，沈伯洋對外講學術定義裝聖人，對內拿國安大棒扣自己同胞帽子，遇到質疑就推給阿共，這不叫國安防衛，這叫民進黨推卸責任的「綠色防火牆」。

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