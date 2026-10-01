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屏東縣議員參選人周芸均競總成立 鄭麗文未到場只見郝龍斌地方議論

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣議員第四選區參選人周芸均競選總部今天上午成立，前台北市長郝龍斌特起南下（左二）站台。圖／周芸均提供
屏東縣議員第四選區參選人周芸均競選總部今天上午成立，前台北市長郝龍斌特起南下（左二）站台。圖／周芸均提供

屏東縣議員第四選區參選人周芸均競選總部今天上午成立，由父親屏東縣議長周典論將棒子交到她手上，地方藍營大老都到場支持。特別的是，國民黨主席鄭麗文並未到場，反而是當初與鄭競爭黨主席的前台北市長郝龍斌前來站台，引發地方議論。

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參加成立大會的包括國民黨屏東縣長參選人蘇清泉、副議長盧文瑞、前議長程清水，及台灣民眾黨指定中央委員林富男；前台北市長郝龍斌、國民黨中常委蕭景田等人也南下站台，顯現周典論雄厚的地方實力及政壇好交情，並展現屏東「藍白合」的基礎。

周典論表示，他走政治路數十年，了解其中的辛苦，所以並未要求女兒一定從政。女兒長期跟在他身邊，曾任議會助理，實際參與陳情與服務案件，最後思考決定參選，他因此要求女兒「要真心做，不能辜負鄉親」，也希望鄉親給她機會，進入議會繼續為大家服務。

郝龍斌表示，他與周典論多年交情深厚，也早已認識周芸均，知道她過去曾低調參與地方事務。這次不只是世代交接，更是「責任的交付」，期許周芸均能延續父親服務地方的態度。

周芸均表示，長年看父親為鄉親奔走，讓她逐漸確定願意走這條路。她第一次向父親表達參選意願時並未得到答應，而是要她想清楚；她經過一周慎重思考才向父親表明參選決心。接下來她將持續走訪地方，並以實際服務接受選民檢驗。

屏東縣議員第四選區參選人周芸均競選總部今天上午成立，前屏東縣議長程清水送上好彩頭。圖／周芸均提供
屏東縣議員第四選區參選人周芸均競選總部今天上午成立，前屏東縣議長程清水送上好彩頭。圖／周芸均提供

鄭麗文 郝龍斌 屏東 2026九合一選舉 屏東縣選舉 周典論 蕭景田

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