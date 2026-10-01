國科會拍板南亞科轉向到屏東設廠 劉建國：看來顯然雲林沒有準備好

針對國科會今天拍板南亞科到屏東設廠，立委也是雲林縣長參選人劉建國認為，雲林要拿出清楚的產業布局與具體的投資條件。他說，縣長的責任，就是把土地、水電、交通及人才準備好，主動爭取企業，讓投資落地、讓工作留下，目前看起來顯然沒有準備好。

劉建國表示，總統賴清德日前來雲林，已明確表達支持雲林成立科學園區、引進AI科技產業，並納入行政院「大南方新矽谷」相關規畫，中央願意支持，地方更要積極做好準備，把支持轉化為具體建設與投資機會，讓雲林接上台灣科技產業發展的腳步。

他強調，「大南方新矽谷，雲林是起點。」未來將以褒忠產業園區啟動雲林產業新引擎，串聯虎尾、斗六的產業基礎，以及虎科大、雲科大的研發與人才培育能量，讓農業、製造業與智慧科技共同發展，為高科技產業進駐建立完整條件。

劉建國指出，未來縣府將建立招商單一窗口，招商與建設進度公開化，讓每項計畫都有明確期程、有人負責，同時搭配建立良好交通、居住及育兒等條件，把中央的支持化為雲林的建設，把企業的投資化為鄉親的好薪水，讓年輕人能在雲林就業、成家、安心生活，打造一個讓下一代願意留下、有能力回來的新雲林。